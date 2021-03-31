السعودية والعراق توقعان علي 5 اتفاقيات تعاون

وقعت السعودية والعراق، الأربعاء، 5 اتفاقيات تعاون في مجالات اقتصادية وثقافية، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

جاء توقيع الاتفاقيات خلال زيارة بدأها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للرياض.

وقال البيان: “تم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية”.

ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل حول ماهية الاتفاقيات الخمس.

ونسب البيان إلى وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصيبي القول إن هناك 13 اتفاقية يعكف عليها البلدان في جميع المجالات.

وأضاف القصيبي أن “هذه الاتفاقيات في مراحلها الأخيرة، وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين”.

وأعلن أن السعودية ستفتتح ثلاث قنصليات جديدة في مدن عراقية (لم يسمها)، تضاف إلى قنصلية افتتحتها المملكة في بغداد عام 2017.

وأكد البيان أن “المملكة تنظر بإيجابية إلى الدعوات المقدمة من الجانب العراقي لزيادة الاستثمارات السعودية في العراق، لا سيما في المجالات الحيوية مثل الطاقة، وتحلية المياه، والصناعات الغذائية”.

وأوضح أن الاستثمارات السعودية في العراق تبلغ حاليا ملياري ريال (حوالي 533 مليون دولار).

وأعرب عن وجود “رغبة حقيقية لتوسيعها (الاستثمارات السعودية) إلى 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)”.

وبيّن سعي الجانبين “إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح منفذ جديدة عرعر، لا سيما وأن لدى المملكة توجهاً نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة”.

من جهته، وصف حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح له ان زيارة الكاظمي إلى السعودية التي بدأها اليوم بأنها مهمة وستشهد توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين.

وقال علاوي، إن “الزيارة ستبحث عددا من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة”،

ووصل الكاظمي إلى الرياض، في وقت سابق اليوم، في أول زيارة له للسعودية منذ توليه مهام منصبه في أبريل/ نيسان 2020.

واستأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في 2015، بعد قطيعة استمرت 25 عاما.