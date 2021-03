العراق و السعودية يوقعان 5 مذكرات تفاهم

وقع العراق والسعودية، الاربعاء، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض اليوم.

وقال مكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن “الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “جرت مراسم توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

بالإضافة “لتوقيع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص”.

كما تم توقيع “مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.

ووقعت ايضا، “مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية”.

وكتب رئيس الوزراء العراقي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قبل أن يتوجه إلى السعودية: “نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا”، حسب قوله.

وفي الشأن العراقي، كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، عن تمديد أمريكا استثنائها بشأن استيراد الكهرباء إلى العراق من إيران وتأمين احتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وأشار المصدر بحسب قناة العالم، إلى أن “هذا الوقت المسموح بالاستثناء غير كاف بكل تأكيد، ونأمل أن تستمر واشنطن في تجديد الاستثناء لحين تمكن العراق من الاعتماد على إنتاجه”.

ونوَّه المصدر إلى أن “بلاده تعمل جادة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء” الأمر الذي يراه المراقبون بعيد المنال في الفترة القريبة.

واليوم وافقت أمريكا على تمديد الاستثناء الذي سبق وأن منحته للعراق من اجراءات الحظر على إيران ليتمكن من استيراد الكهرباء لمدة 4 أشهر.

يُذكر أن العراق يستورد من إيران، ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، ويعود السبب في ذلك إلى تهالك البنى التحتية في العراق بفعل الحرب والقدم، الأمر الذي جعل العراق غير قادر على الاكتفاء ذاتياً وتوفير احتياجات 40 مليون نسمة يسكنون في العراق.

