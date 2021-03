العراق.. القبض على عصابة ارتكبت عشرات السرقات في النجف

ألقت السلطات العراقية القبض على عصابة ارتكبت عشرات السرقات في أحياء ومناطق عدة من محافظة النجف وسط العراق.

وفي هذا الشأن، صرح محافظ النجف لؤي الياسري: إن “قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة المحافظة وفي عملية نوعية مميزة، قام بإلقاء القبض على عصابة للسرقة، قامت بارتكاب عشرات السرقات في بعض احياء ومناطق المحافظة”. بحسب “واع“.

وأضاف الياسري، أنه “بحسب الاجهزة المختصة بالتحقيق، فقد تم اعتراف السراق خلال التحقيق بقيامهم بـ 43 جريمة سرقة”.

وأشار إلى أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية القضائية تجاه المتهمين على وفق القانون والنظام“.

وفي سياق منفضل، طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، بمعالجة الوضع الإنساني للعائلات في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

جاءت مطالبة وزير الخارجيّة فؤاد حسين في كلمة العراق بالاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة “داعش”، حيث قال: “نؤكد أهمّية تعزيز العمل وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا”.

ودعا حسين إلى “معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين”، مؤكداً “موقف حكومة وشعب العراق في الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابيّ والقضاء عليه عسكرياً وفكرياً”.

وفي السياق، حذرت بعض المصادر من النشاطات الإرهابية لتنظيم داعش في مخيم الهول السوري ، مبينةً خطورته على العراق و بلاد المنطقة كافةً .

حيث نقلت وكالة المعلومة عن أحد النواب تصريحه الذي قال فبه : ” منذ اشهر طويلة نحذر من خطورة مخيم الهول السوري على أمن و استقرار المجتمع العراقي ” .

و أوضح النائب ” إمكانية ان يتحول الى بوابة شر تهدد الامن والاستقرار الداخلي خاصة وانه قريب من الشريط الحدودي وهناك معلومات عن تكرار ملف تسلل الارهابين بين فترة و أخرى “.

و أكد أن مخيم الهول ” تحول الى مدرسة لنشر الفكر المتطرف في ظل وجود الاف من قادة الإرهاب وعوائلهم من جنسيات مختلف “.

كما دعا النائب الحكومة العراقية للوقوف في وجه ما يحدث داخل المخيم ، مبيناً أن” كل دول منطقة الشرق الأوسط لن تسلم من شر ما يخطط له في المخيم السوري “.

