السعودية.. قطار الحرمين السريع يعود للعمل بعد عام من التوقف

صرح رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي رميح الرميح، اليوم الأربعاء، أن قطار الحرمين السريع استأنف رحلاته اليوم بعد عام من التوقف بسبب كورونا.

وأشار الرميح أن القطار سيعمل بطاقته الكاملة بانطلاقته الجديدة قبل شهر رمضان المبارك. بحسب سبوتنيك.

وأوضح الرميح أن 54 قطارا سيعملون بشكل يومي بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولي مرورا بمحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.

وبيّن أن القطار الواحد سينقل 417 مسافرا بالاتجاهين، وبسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة، بحيث يراعي الكثافة العالية خلال موسم العمرة في شهر رمضان والإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويستجيب لتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر.

وفي سياق منفصل، أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، قبل يومين، المعنيين في المملكة بسد النقص الحاد لدى الأردن من الأوكسجين الطبي.

إذ وجه الملك سلمان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتزويد وزارة الصحة الأردنية من الأكسجين الطبي ومستلزماته وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا “كوفيد – 19″، بحسب رؤيا نيوز.

وبناء على ما سبق سيعمل المركز على دعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، كما سيزودها بالمضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات الصلة.

وتندرج أوامر الملك سلمان ضمن مقتضيات العلاقات المتينة بين السعودية والأردن والدور الأخوي والإنساني الذي تعتمده المملكة السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نسَّق منذ بدء الأزمة مع وزارة الصحة الأردنية لتفنيد الاحتياجات اللازمة التي يمكن للسعودية المساهمة في توفيرها من أجل تخفيف الأزمة في إمدادات الأكسجين بالأردن.

وكان قد تلقى سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، في 8 يناير الفائت، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأعلن عن تلقي ملك السعودية للقاح وزير الصحة السعودي، الذي قال: “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه – حفظه الله – هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.

وبدوره ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى في أواخر ديسمبر الفائت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

تلقي ملك السعودية وولي العهد السعودي للقاح ضد فيروس كورونا، يأتي في ضمن الخطة الوطنية للقاح “كوفيد-19″، التي تقودها وزارة الصحة السعودية في البلاد.

The post السعودية.. قطار الحرمين السريع يعود للعمل بعد عام من التوقف appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ