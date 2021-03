البرادعي يدعو السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالب محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا، السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لتكون انفراجة في مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد، وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي وجائحة كورونا.

حيث قال البرادعي الرئيس الأسبق للوكالة العالمية الطاقة الذرية في تغريدة له على موقع تويتر، “أتساءل ومعي الملايين: هل إذا أفرجنا عن سجناء الرأي الذين لم يشاركوا في أي أعمال عنف أو تصدر بحقهم أحكام قضائية، أقول هل لو أفرجنا عن هؤلاء ليعودوا إلى ذويهم سيشكلون تهديدا للأمن القومي أم ستكون بداية انفراجة نحتاجها ونحن نواجه قضايا مصيرية مثل سد النهضة وكورونا والإرهاب؟”.

ويقيم البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، خارج مصر بعد أن استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية، احتجاجا على مقتل المئات من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي خلال فض دموي لاعتصامهم بميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، مؤكدا أن الفض بهذه الطريقة قطع الطريق على مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة سلميا.

حيث تأتي دعوة محمد البرادعي المتكررة بعد يومين من بيان مشترك أصدرته 31 دولة، حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وقد طالب البيان -الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة– السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما حث البيان القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.

ووقّعت الولايات المتحدة -التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان- على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014 الذي يدعو السلطات المصرية إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

ومعظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو الشرق الأوسط

