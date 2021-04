الخارجية السورية تجدد رفضها لمؤتمر بروكسل .. غير مشروع

أكدت وزارة الخارجية السورية تمسك حكومة دمشق بمقاطعة مؤتمر بروكسل الدولي الخامس ( للمانحين ) ، نظراً لكونها تعتبره غير مشروع لعدم دعوتها .

حيث نشرت الخارجية السورية بياناً ، جاء فيه أن “الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أضافت أن “الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية “.

و وجهت انتقاداتها للأمم المتحدة التي شاركت في مؤتمر بروكسل دون تواجد حكومة البلد المعنية ، مبينةً أن ذلك يخالف ميثاق الأمم المتحدة و قرارات مجلس الأمن ” .

كما أشارت الخارجية إلى أنها “تجدد رفضها لهذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية” .

و ” تدعو منظميها إلى الكف عن الاستمرار بهذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري”.

هذا و يُلاحظ أن الأزمة السورية اتخذت منحى جديداً مؤخراً ، حيث تعهدت بعض الأطراف بتقديم مساعدات مالية للسوريين خلال مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل، في حين شهد مجلس الأمن سجالا حول آلية إدخال هذه المساعدات.

وقد أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة السورية لن تتحقق إلا عبر الحل السياسي.

وبدوره أعرب الوزير القطري عن استعداد بلاده “لدعم اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا” وقال إن “النظام السوري ارتكب فظاعات ترقى لجرائم الحرب ويواصل عرقلة المسار السياسي”.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء الفائت ، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية.

كما أضاف بلينكن في بيان أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل,. والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

أما عن ألمانيا، فتعهدت بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا،. خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي ينعقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما ان النسخة الخامسة من “مؤتمر بروكسل من أجل سوريا” تهدف .إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص.

