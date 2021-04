الري الأردنية تدرس إمكانية تحلية مياه البحر الأحمر

أكد وزارة المياه و الري الأردنية أنها بدأت بدراسات موسًعة حول إمكانية البدء بمشاريع لتحلية مياه البحر الأحمر، و ذلك بعد رفض إسرائيل تزويدها بالمياه .

حيث قال وزير المياه و الري محمد النجار أن ” هناك دراساتٍ وخططاً لتحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر على حسابنا، وأن نتحمل الكلفة إذا أردنا أن نعتمد على أنفسنا”.

و يأتي هذا التصريح خلال الجلسة الأخيرة للجنة الزراعة والمياه النيابية، التي تمت فيها مناقشة الصعوبات المواجهة للواقع المائي في الأردن ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا و كانت وزارة الري الأردنية قد تقدمت بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل زيادة كميات المياه التي تصل سنوياً إلى الأردن ، لكن الطلب قوبل بالرفض .

و الجدير بالذكر أن معاهدة السلام بين الطرفين تنص على أن حصة الأردن المائية تبلغ 35 مليون متر مكعب إضافة إلى ما يتم تخزينه في بحيرة طبريا .

لكن في عام 2010 تم الاتفاق على زيادة هذه الكمية لتصل إلى 45 مليون متر مكعب إضافة إلى الكميات المخزنة في البحيرة .

الأردن .. قرار وزارة العمل الجديد لا ينطبق على القطاع الخاص



أكدت وزارة العمل في الأردن اليوم، أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد الدوام الرسمي للقطاع العام لا ينطبق على القطاع الخاص.

وقد أصدر رئيس الوزراء في حكومة الأردن قراراً يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمية للموظفين العاملين في القطاع العام، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

ويتم المباشرة بالقرار اعتباراً من يوم الأحد 14/ 3 /2021 بعد غد.

وصرح محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم الوزارة: “إن قرار رئيس الوزراء الأردني جاء استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م”، وذلك نقلاً عن العالم.

وفي الشأن الأردني، أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

