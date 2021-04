قناة السويس .. أكثر من مليار دولار تعويض من EVER GREEN

أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة ستحصل على تعويضات مالية من شركة EVER GREEN و السفينة الجانحة بقيمة تفوق المليار دولار .

حيث قال ربيع في حديث تلفزيوني له أن” الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار” ، وفقاً لقناة سبوتنيك .

و أوضح رئيس الهيئة أن ” القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها ” ، وذلك بسبب تعطيلها للحركة البحرية .

و بالنسبة للشركة المالكة ،قال ربيع أن” الشركة المالكة للسفينة ( EVER GREEN ) متعاونة، ولا توجد أى مشكلات، وأكد أن المشكلة من الممكن ان تنتهى بالتراضي ” .

هذا و كانت قد أعلنت هيئة قناة السويس أنها فتحت القناة بالكامل لساعات ممتدة وذلك بهدف تخفيف ازدحام السفن على جانبي القناة في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وعقب تعويم السفينة الجانحة، تراكمت السفن المنتظرة والبالغ عددها 450 سفينة على جانبي القناة، مما دفع المعنيين الى فتح القناة 24 ساعة، في حين كانت تعمل 10 الى 12 ساعة في الأحوال العادية.

وفي وقت سابق، أكد أسامة ربيع أنه تم منع كافة أفراد طاقم سفينة” EVER GREEN ” من مغادرتها ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات في الحادثة .

حيث أوضح أسامة في تصريح له أن السلطات المصرية ستبدأ بإجراء التحقيقات لمعرفة خفايا حادثة السفينة العالقة في مجرى قناة السويس ، صباح اليوم الأربعاء ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أشار إلى انه لن يتم لأي فرد من أفراد السفينة أن يغادرها و ذلك منعاً من حدوث أي تغيير فيها ، مبيناً أن التحقيقات ستشمل كافة عناصر الطاقم .

و أوضح ربيع أن السفينة رفضت التعاطي مع مع متطلبات هيئة القناة في وقت سابق ، مؤكداً أن هذا الأمر من الممكن أن يحول الأمر إلى قضية مدنية تؤدي إلى احتجاز السفينة .

كما أضاف أن التحقيقات ستستند إلى جميع الوضاق الورقية و الإلكترونية المسجلة في أجهرزة السفينة ، مشيراً إلى أنه ” تم منع أي أحد من تفريغ الشرائط، بناء على متطلبات التحقيق”.

