زين السودان تعلن عن زيادة أسعار خدماتها ابتداء من اليوم

أعلنت ” زين “الشركة السودانية للاتصالات، اليوم الخميس، عن زيادة أسعار خدماتها ابتداءً من اليوم، مؤكدة بأنه برغم من هذه الزيادات الجديدة في الأسعار الى ان أسعار خدمات الاتصال لديها تظل أقل من التكلفة.

وأصدرت شركة زين بيانا أوضحت فيه أن قرار زيادة الاسعار نظرا :”للظروف الصعبة التي يواجهها قطاع الاتصالات في السودان، والذي بلغ مداه بالزيادة المضطردة لأسعار مدخلات أساسية في مقدمتها سعرا الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب على شركات الاتصال حتى وصلت لأكثر من 40% في جميع الخدمات”.

واكمل البيان:”بجانب توحيد سعر الصرف برغم إيجابيته على المدى البعيد إلا أنه يفرض وضعاً ضاغطاً على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية، وفقا لموقع صحيفة السوداني.

وفي السياق أفادت مصادر مصرفية عن ارتفاع حجم تحويلات ومشتريات النقد الأجنبي لدى المصارف في السودان.

وأوضحت المصادر أن حجم التحويلات ارتفع وبلغ مليون دولار يومياً في أكبر “3” مصارف في السودان، بحسب “السوداني”.

في حين تراوح ما بين 600 إلى 700 ألف دولار في عدد المصارف الآخرى.

وفي سياق آخر، يستقر سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأربعاء.

وأوضح متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” أن سعر صرف الدولار مستقر عند 382 جنيها، في السوق السوداء، مقاربة بـ 380.7413 جنيهاً في البنك المركزي.

بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 101 جنيهاً في الموازي، و 101.6096 في البنوك، في حين بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 103 في السوق السوداء، مقارنة بـ 103.7018 في البنوك.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الجمارك السودانيةيوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.

وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).

واستثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزيفي 21 فبراير يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي

