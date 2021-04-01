بن نايف يؤكد على عمق العلاقات العراقية السعودية

شدد الأمير السعودي و وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف على أهمية زيارة مصطفى الكاظمي إلى الرياض ، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين .

حيث نشر بن نايف على تويتر أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” .

و أضاف أن ” لقاء الكاظمي بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة”.

و أشار الأمير إلى أن التعاون الأمني بين الجانبين يثمر في الآونة الأخيرة ، و ذلك بعد اللقاء الذي جمع بن نايع بالكاظمي .

كما شهدت الزيارة ‏تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهامًا من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق.

هذا و وقع العراق والسعودية، أمس الأربعاء، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض اليوم.

وقال مكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن “الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “جرت مراسم توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

بالإضافة “لتوقيع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص”.

كما تم توقيع “مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.

ووقعت ايضا، “مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية”.

وكتب رئيس الوزراء العراقي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قبل أن يتوجه إلى السعودية: “نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا”، حسب قوله.

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