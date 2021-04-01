السودان.. رئيس بعثة الأمم المتحدة يُطالب بتشكيل المجلس التشريعي

طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس، من الحكومة السودانية إلى استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي.

هذا وقد التقى بيرتس بعضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الهادي إدريس، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، وفقاً لـ “الراكوبة نيوز”.

ومن جهته أكد إدريس أن هناك انسجام بين شركاء السلام ومكونات الحكومة الانتقالية.

مضيفاً أنهم يعملون بصورة حثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، خاصة تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة.

وفي المقابل أكد بيرتس التزام البعثة الأممية بتقديم يد العون للحكومة السودانية الانتقالية، لا سيما المساعدة في بناء القدرات.

وفي سياق آخر، تقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد التعايشي، بالدعوة لرئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، لأخذ خطوات كالتي حدثت مع شركاء السلام، وذلك لتحقيق السلام الشامل.

وقال التعايشي، إنه التقى اليوم، بالمبعوث الأمريكي السفير دونالد بوث، حيث أشاد بالمجهودات الكبيرة لوساطة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر، والمساعدة في توقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وأكد أن هذا الإعلان خطوة عظيمة في اتجاه تكملة سلام السودان، حسبما أفاد (الترا سودان).

وقال إن اللقاء استعرض التقدم الذي أحرز في إطار تنفيذ مصفوفة اتفاقية جوبا لسلام السودان، وثمن قيام بعض الآليات، بما في ذلك الترتيب لقيام مؤتمر الحكم والإدارة في نهاية شهر أبريل القادم.

وأشار عضو مجلس السيادة، إلى أهمية انضمام عبد الواحد نور إلى ركب الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام، وذلك للمضي قدمًا لاستقرار الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى أن العلاقات السياسية بين السودان وجنوب السودان مواتية للتداول حول قضية أبيي والخروج بحلول تُرضي شعبي البلدين.

وقال إنه أوضح لدونالد بوث الموقف الرسمي للسودان حول ملفي الحدود وسد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن اتحاد التلفزة الخاصة بإفريقيا، كان قد منح التعايشي، الثلاثاء، درع القيادة لجائزة السلام الإفريقي التشجيعي الأول، وذلك لدوره الريادي في تحقيق السلام والعبور بملفات التفاوض إلى مرحلة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام.

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