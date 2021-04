راغب علامة يرد على منتقدية بصورة “حمار” ويصير سخط واسع

أثار الفنان اللبناني راغب علامة، ضجة واسعه عقب رده على منتقديه بعد إعلانه تلقيه لقاح فيروس كورونا في الإمارات، بنشر صوره لحمار .

وكتب الفنان اللبناني على صورة الحمار : “عاجل للأسف هكذا تبدو صورة بعض المُغرّدين من أصحاب الحسابات الوهمية وهم يناقشون ويحلّلون موقف السوبرستار راغب علامة من تناول لقاح كورونا“.

ومن جانبه علق علامة على الصورة بعدما أعاد تغريدها: “تماما كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن أيضاً في بلاد الغرب موجودين”.

وكانت راغب علامة كان قد نشر صورة التقطت له وهو يتلقى اللقاح، معلقا عليها: “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”

وتسبب إعلان علامة تلقيه اللقاح، في انتقادات وجهت له، بعد تصريحاته في وقت سابق قال فيها وقتها أنه يرفض أخذ اللقاح لأنه يخاف منه معتبرا أن كورونا مجرد مؤامرة، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

علامة يحمل المسؤولين إنهيار الاقتصاد اللبناني

وفي سياق آخر، حمّل الفنان ​راغب علامة​ مسؤولية الإنهيار الإقتصادي بلبنان، إلى الطبقة السياسية التي سرقة ونهبت وخانت، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً:” الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولة كلها عن كل انهيار حصل و يحصل في البلد”.

واكمل الفنان علامة:”بدأوا بالانهيار الأخلاقي من سرقات ونهب وخيانة ووصلوا الى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي والطبي والرياضي والعلمي الخ..الخ… أما الآن فالإنهيار الأمني الإقتصادي لن يكون له حدود الناس جائعة ومنهارة”.

في سياق آخر، كان قد النجم اللبناني، منذ أيام أنه يشعر بأعراض فيروس كورونا، حيثإتصل بطبيبه الخاص وطلب منه الحجر الكلي، وأعطاه الإرشادات اللازمة.

وقال راغب علامة أنه خضع اليوم لفحص الـpcr، وأتت النتيجة سلبية، وطمأن محبيه على أنه بخير بصحة جيدة، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق، أعرب، النجم راغب علامة عن استيائه من تدهور الوضع في بلده لبنان، خاصة إذا ما تم مقارنته بالدولة الشقيقة، الإمارات العربية المتحدة.

