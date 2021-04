مدبولي: مصر مكتفية بكل المستلزمات الطبية لمدة 3 سنوات

أكد مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن مصر مكتفية حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات.

وجاء ذلك خلال كلمته د.مدبولي في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: والتي اكد فيها إن هناك توجيه رئاسي بأن تكون الفترة من 6 أشهر بدلا من شهرين، مضيفا أن السلطات تسعى لتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا، ماعدا مستحضر واحد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعد من أقل الإصابات بكورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، وقال : “نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وربنا يدمها علينا خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:”العالم تعامل مع جائحة كورونا بدون خطة أو كتالوغ، وكل دولة تتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة وفق ظروفها، وسعينا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

واكمل: “تمت السيطرة على توافر الأكسجين في كافة المستشفيات خلال الموجة الثانية.. عدنا الاحتياطات مؤمنة بالكامل ولدنيا 2 مليون لتر احتياطي استراتيجي، ونسعى إلى أن يكون 3 ملايين”.

وفي سياق آخر، أقر السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، أن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد عدلت موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافد البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.

وقد التقت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبدالشهيد، بالسفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية والمتواجدين بمصر، عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية، والمتواجدين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

كما نقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير السعودي، كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقامات المصريين بالمملكة.

وشكرت وزيرة الهجرة السفير السعودي والسلطات والمسؤولين في السعودية، لإصدارهم القرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية، مشيرة إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.

