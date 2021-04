ليبيا.. الدبيبة يُشيد بإطلاق سراح أسرى الجيش “خطوة مهمة”

أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصراً ينتمون إلى الجيش الليبي، كان قد تمّ “أسرهم” قبل عامين، غرب طرابلس.

ومن جهته وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخطوة بالمهمة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة جراح البلاد، بحسب “العربية”.

يذكر أن هذا العدد “120” يعد العدد الأكبر من الأسرى المفرج عنهم منذ انتهاء الأعمال العسكرية غرب ليبيا، قبل حوالي عام.

وفي هذا الصدد غرد الدبيبة قائلا: “مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة”.

مضيفاً “إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار.”

هذا وقد أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالعملية، ووصفها بالخطوة المهمة التي تقود للمصالحة الوطنية.

على صعيد منفصل، تستعد دولة المغرب لإعادة فتح سفارتها واستئناف نشاطها الدبلوماسي في ليبيا.

وقد توقف نشاط سفارة المغرب منذ 7 سنوات، وذلك بعد الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة في أبريل 2015، المُتبنى من قبل تنظيم داعش، وفقاً لـ “العربية”.

وفي الوقت ذاته شرعت فرنسا في فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، فضلاً عن إعلان كل من مصر والولايات المتحدة واليونان ومالطا عزمهم إعادة فتح سفارتهم في ليبيا.

هذا وقد وصل وفد رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى العاصمة الليبية طرابلس، بغرض لقاء عدد من المسؤولين الليبيين.

يذكر أن فتح السفارة المغربية في طرابلس تعتبر خطوة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكة التجارية.

الجدير بالذكر أن دولة المغرب قادت الحوار بين الأطراف الليبية، بدء من حوار الصخيرات، وصولاً إلى مفاوضات بوزنيقة مؤخراً.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لإجراء انتخابات في مطلع ديسمبر القادم.

وأعلن دراغي، على أن أنه ينوي زيارة ليبيا مطلع شهر إبريل القادم، في أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية، حسبما أفاد موقع قناة (ليبيا 218).

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي بقوله: “أنا نفسي سأزور ليبيا، اعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال في الأسبوع الأول من أبريل”.

