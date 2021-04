الحوثيون يستهدفون بالطائرات المسيرة مواقع”هامة وحساسة” في الرياض

أعلن المتحدث باسم قوات أنصار الله الحوثية، أنهم نفذوا هجوما بواسطة طائرات مسيرة على العاصمة السعودية الرياض مستهدفين “مواقعا حساسة وهامة”.

وجاء في تغريدة المتحدث يحيى سريع على تويتر: “تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، كانت الإصابة دقيقة بفضل الله”.

وأضاف في تغريدة منفصلة: “يأتي هذا الاستهداف في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار”.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت السعودية أن هجمات الحوثيين دليل على رفضهم جهود السلام، وبينها المبادرة السعودية.

وأعلن وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن الحوثيين هاجموا المملكة بـ359 صاروخا و589 طائرة مسيرة مفخخة منذ بداية الأزمة.

وقال القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان: “إن المجلس جدد التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان جنوب غرب المملكة”.

وأكد أن هذه الاعتداءات، التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية.

وفي سياق متصل، وجهت جماعة “أنصار الله” في اليمن قبل يومين، تهديدات إلى المملكة العربية السعودية، بتوجيه “ضربات قوية وموجعة لها لم تعهدها من قبل”.

جاء ذلك خلال مداخلة لمتحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، عبر قناة المسيرة،، إن “العام السابع من العدوان سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة، وأن عملية اليوم الوطني للصمود لن تكون سوى تدشينٍ للعام السابع في حال لم يتوقف العدوان ويُرفع الحصار”.

وأشار يحيى سريع، إلى أن “اليمن اليوم يحتل المرتبة الأولى على مستوى الجزيرة العربية، من حيث نوعية ومديات الصواريخ محلية الصنع التي يمتلكها”، مؤكداً أنه “لا يوجد مقارنة بين القوة الصاروخية اليمنية قبل العدوان واليوم”.

وتابع أن “العدوان استهدف مخازن الصواريخ البالستية حسب المعلومات المتوفرة لديه”، لافتاً بقوله: “لكنه فوجئ بعدم اعتماد اليمن على ما كان لديه من مخزون وانتقاله إلى مرحلة التصنيع”.

وفي ختام حديثه، حذر العميد قائلا: “قد نلجأ لتوجيه ضربات قوية وموجعة لم يعهدها النظام السعودي من قبل ما لم يوقف عدوانه وحصاره”، لافتاً إلى أن “الكرة الآن في ملعب النظام السعودي والعام السابع سيكون عام المفاجآت بالنسبة للعمليات العسكرية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

The post الحوثيون يستهدفون بالطائرات المسيرة مواقع”هامة وحساسة” في الرياض appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ