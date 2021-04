منتخب إسبانيا يحقق فوزا هاماً على ضيفه كوسوفو بثلاثية

حقق منتخب إسبانيا فوزاً هامأ على ضيفه كوسوفو، بثلاثة أهداف لهدف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم .

شهد الشوط الأول تقدم المنتخب الإسباني بهدفين حيث جاء الهدف الأول عن طريق داني أولمو عند الدقيقة 34 ، ولم يتأخر الهدف الثاني الذي حمل توقيع فيران توريس بعد دقيقتين من الهدف الأول .

وفي الشوط الثاني قلص بيسار حليمي الفارق لصالح كوسوفو في الدقيقة 70 ، قبل أن يختتم البديل جيرارد مورينو أهداف منتخب لاروخا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 75 ، وفقاً لما ذكر موقع الصفا سبورت ،

وفي سياق أخر كشفت مصادر إعلامية أنقائد ريال مدريد سيرجيو راموس رفض عرض رئيس النادي لتجديد عقده ،وأعلمه بأن باريس سان جيرمن يرغب بالتعاقد معه .

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل ،وبحسب المصادر رفض المدافع الإسباني العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده لمدة عام واحد وبنفس الراتب .بحسب موقع روسيا اليوم .

ومن جهة أخرى أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي ريال مدريد استقر على اسم المدافع الذي سيصبح خليفة للقائد سيرجيو راموس بعدما تقدم الأخير في السن، وأمامه عامين على أقصى تقدير في ملاعب كرة القدم.

ونقل موقع (كووورة عربي) عن موقع (ديفينسا سينترال) الإسباني، قوله إن ريال مدريد يسعى لضخ دماء جديدة في الفريق، ومن ضمن المراكز التي تحتاج للاعبين شباب هو مركز قلب الدفاع.

وأكد الموقع الإسباني على أن مدافع نادي فياريال الإسباني باو توريس سيكون هدف ريال مدريد سيما وأنه يشكل ثنائية مميزة مع راموس رفقة المنتخب الإسباني.

ووضع ريال مدريد، اسم باو توريس صاحب الـ23 عامًا، على طاولة تعاقدات النادي في الصيف المقبل وأوضح التقرير، أن فياريال قد اشترط الحصول على 50 مليون يورو من أجل بيع توريس، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويفكر الريال في دفع قيمة الشرط الجزائي وضم اللاعب الصيف المقبل، رغم أنت قيمته السوقية الحالية تبلغ 30 مليون يورو، ولكنه يتطور بسرعة كبيرة، وبالتالي سترتفع قيمته في السوق.

وفي سياق منفصل، وجه قائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد سيرخيو راموس رسالة إلى كل من كرستيانو رونالدو وبيبي بعد المباراة الودية التي جمعت بين منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال وذلك ضمن الاستعدادت لدوري الأمم الأوروبية .

