الممثلة المصرية ريم مصطفى تتصدر التريند بسبب إطلالتها الغريبة

تسببت إطلالة الممثلة المصرية ريم مصطفى على بوستر مسلسل «الملك» أنها تجسد شخصية ملكة من الهكسوس، انتقادات شرسة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت ريم بما يشبه العباءة السوداء وطرحة خلال برومو المسلسل مما أثار الجدل حول الشخصية التي تجسدها وعدم ملاءمتها الأزياء القديمة السائدة في تلك الفترة وشبهها البعض بالملابس الصعيدية.

واكد النقاد أنه إطلالة الفنانة ترسخ لصورة مغايرة للحقيقة، ما دفع ريم لتوضيح أن ملابسها واطلالتها تعكس شخصيتها داخل العمل وهي “ملكة الهكسوس”.

الجدير بالذكر ان مسلسل «الملك» قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري، وفقا لموقع سيدتي.

ومن الوسط الفني ايضا، أعلنت الممثلة المصرية ​غادة عادل، جمهورها ​ انها شفيت تماماً من هذا الوباء وأكدت ان المسحة التي قامت بها جاءت نتيجتها سلبية ما يعني انها تعافت.

فبعد معاناة أسبوع كامل من إصابة الممثلة المصرية غادة بفيروس كورونا المستجد، طمأنت الممثلة كل الذين يحبونها عن صحتها ووضعها بعد خضوعها للعزل المنزلي، وفقا لموقع الفن.

وفي السابع من شهر مارس، أعلن المخرج المصري، مجدي الهواري، إصابة زوجته السابقة، الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا منذ أيام، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة نوعاً ما.

وأكد مجدي الهواري، أن غادة قد عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتكول العلاج فيروس كورونا الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في منزلها.

ودعا مجدي الهواري، جمهور الفنانة غادة عادل، ومحبيها، بالدعاء بالشفاء لها ، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها.

يذكر أن الفنانة غادة عادل، قد انتهت مؤخراً من تصوير فيلم قمر 14، قصة وسيناريو محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، بمشاركة الفنانين خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، وفقاً لما ذكر في موقع الخليج.

وفي سياق الفنانة غادة عادل ايضا، إحتفل المُخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، بنشر صورة من عيد ميلادها، عبر حسابة في الإنستجرام ،علق عليها قائلا:«كبرنا التورته عشان الناس اللي كانت زعلانه، كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين، احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم، الجمهور العزيز».

