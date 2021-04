“تجمع أهل القضارف” يرفض المبادرة الإماراتية لحل الخلاف حول “الفشقة”

كشف مزارعون، أطلقوا على أنفسهم “تجمع أهل القضارف”، رفضهم التام لمبادرة الإمارات للوساطة، والتي تهدف لحل الخلاف بين السودان وإثيوبيا بشأن قضية الحدود وأراضي “الفشقة”.

ونظم مزارعون “تجمع أهل القضارف” مؤتمراً صحفياً عبروا فيه عن رفضهم للمبادرة الاماراتية، حيث وصفوها بـ”عدم الحياد”، وفقاً لما أورد “التيار”.

كما أوضح التجمع أن القائمين على أمر المبادرة ليسوا أصحاب قضية، وليس لهم الحق في التفاوض إنابة عن أهل القضارف.

وقد طالب التجمع الحكومة بتسليم الأراضي المستردة من الميليشيات الإثيوبية لأصحابها للزراعة، فضلاً عن تشكيل هيئة لتنمية الشريط الحدودي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية، قبل يومين، أن الجيش السوداني تصدى لمليشيات إثيوبية توغلت داخل الحدود عند ولايتي سنار والقضارف، بهدف التلاعب في العملامات الحدودية بين إثيوبيا والسودان.

ووفقاً للمصادر فإن الجيش السوداني دخل في معركة مع نحو 200 مقاتل إثيوبي، استمرت لـ4 ساعات، الأمر الذي أدى إلى سقوط شهيد من الجيش، وفق “السوداني”.

هذا وقد توغلت المليشيات في الأراضي السودانية، في منطقة محمية الدندر الطبيعية ومحلية باسندة عند الحدود المشتركة بين ولايتي سنار والقضارف.

وذكرت المصادر إلى أن المليشيات كانت تخطط لوضع علامات حدودية وإخفاء العلامات الموجودة أصلاً.

إلا أن اشتباك الجيش معهم حال دون ذلك، وأجبرهم على الفرار واحباط مخطط تغيير العلامات الحدودية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أن الجيش السوداني تصدى، الأحد، لميليشيات إثيوبية، بعد أن طاردت الميليشيات مجموعة من مهربي البشر وأطلقت عليهم الرصاص، الأمر الذي أدى لمقتل 4 فتيات.

هذا وقد تصدى الجيش والاستخبارات العسكرية للميليشيات في بركة نورين بالشريط الحدودي، وذلك بعد إطلاق نيران كثيفة على نحو 55 من النساء والشباب الإثيوبيين الفارين بسبب الاتجار بالبشر، وفق ما أورد “الانتباهه أون لاين”.

وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعا داخل الأراضي السودانية، وتحديداً في مستزطنة “ملكامو”.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات اقتادت 30 فتاة من الإثيوبيات أثناء الهجوم عليهم، فيما تم تحرير 16 آخرين، وتم نقلهم إلى القضارف السودانية.

يذكر أن “ملكامو” من أكبر المستوطنات الاثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية ويستغلها المزارعين الإثيوبيين في الزراعة.

فضلاً عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية بالأسلحة الثقيلة وقطع الطريق أمام المزارعين والرعاة.

