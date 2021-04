السيسي: كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية تصل نسبتها 100%

أكد عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري، اليوم الخميس، أن كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية ليست 99.9%، ولكن تصل نسبتها 100%، مؤكدأ على أن التكلفة المالية للمصانع ضخمة للغاية.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي لمدينة الدواء المصرية التى قال فيها:”إن إعطاء الجدارة والثقة للمنتج الصادر من مدينة الدواء المصرية هي الفكرة الأساسية والرئيسية من تدشين هذه المدينة”.

وأضاف الرئيس المصري: “الناس كانوا بيقولوا إن المضاد الحيوي ده من بره، فأزعل أنا أوي، وأقول هو إحنا منعرفش نعمل دوا يعني؟”، مؤكدأ على أن المادة الفعالة من الدواء لابد أن تكون من مدينة الدواء المصرية.

كما وافتتح الرئيس المصري مدينة الدواء المصرية “Gypto pharma”. التى تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، وفقا لموقع اليوم السابع.

ومن جانبة، أكد مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء المصري، أن مصر مكتفية حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات.

وجاء ذلك خلال كلمته د.مدبولي في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: والتي اكد فيها إن هناك توجيه رئاسي بأن تكون الفترة من 6 أشهر بدلا من شهرين، مضيفا أن السلطات تسعى لتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا، ماعدا مستحضر واحد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعد من أقل الإصابات بكورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، وقال : “نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وربنا يدمها علينا خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:”العالم تعامل مع جائحة كورونا بدون خطة أو كتالوغ، وكل دولة تتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة وفق ظروفها، وسعينا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

واكمل: “تمت السيطرة على توافر الأكسجين في كافة المستشفيات خلال الموجة الثانية.. عدنا الاحتياطات مؤمنة بالكامل ولدنيا 2 مليون لتر احتياطي استراتيجي، ونسعى إلى أن يكون 3 ملايين”.

وفي سياق آخر، أقر السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، أن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

