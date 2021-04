عمرو دياب يُعلق على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ “الطفل المعجزة”

تربط الفنان المصري عمرو دياب برئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، علاقة ودودة لا تخلو من حس الفكاهة.

فبعد أن نشر تركي آل الشيخ اليوم الخميس، مجموعة من الصور تحت عنوان “من هالطفل؟”، لطفل صغير في مراحل عمرية مختلفة، في تغريدات مختلفة على حسابه الرسمي في “تويتر“، علَّق له الفنان المصري عمرو قائلا: “الطفل المعجزة”، بحسب سبوتنيك.

من هالطفل ؟ pic.twitter.com/AxnqntFiTr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 1, 2021

هذا الجو الطريف بين عمرو دياب وآل الشيخ ليس جديداً فمنذ مدة اشتكى آل الشيخ على عمرو ممازحاً في تعليق على تغريدة للسفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ.

وذلك بعد أن كتب السفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ، على “تويتر”، في الرابع عشر من أكتوبر الماضي، قال فيها: “أفتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتا مُمتعا مُتأملًا جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب الذي أحب أغانيه كثيراً، حتى أن أغنية “وحشتيني” صارت نغمة لجوالي”.

لقد وجدت تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين افتقد معالي المستشار @Turki_alalshikh و #موسم_الرياض الذي قضيت فيه وقتًا مُمتعًا مُتأملًا جمال الفن السعودي. وفناني المفضل @amrdiab أحب أغانيه كثيرًا حتى أن أغنية #وحشتيني صارت نغمة جوالي. pic.twitter.com/5gilhQv7w2 — Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) October 14, 2020

تركي آل الشيخ ردَّ وقتها على تغريدة السفير الصيني قائلاً: “شكرا معالي السفير من ذوق معاليكم وأهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني… بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب، كل سنة بيصغر في السن”، في إشارة إلى الشباب الواضح على عمرو دياب في عيد ميلاده ال59.

أما عمرو فكتب على تغريدة السفير قائلاً: “أسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لأغاني، وهذا هو دور موسم الرياض للوصول للعالمية، شكرا أبو ناصر وتضع علي عاتقي مسؤولية كبيرة أني أظل كل عام أصغر عن الذي يسبقه”.

وفي سياق آخر، كان قد انتشر مقطع فيديو يظهر فيه عمرو وهو يسقط على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائياً، إذ تداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع.

وظهر في الفيديو، الفنان عمرو دياب يغني وهو يمشي على المسرح، أغنيته “يا أنا يا لا” في حين زلت قدمه، وسقط على المسرح، ثم طمأن الجمهور قائلا: “عادي، عادي”، وأكمل الغناء.

فيما شارك النجم عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع” الفيسبوك” صورة جديدة من كواليس تصوير أحد الإعلانات الخاصة به والتي يجرى تصويرها الآن في دبي.

وظهر في الصورة التي قام بنشرها الفنان عمرو دياب كلا من المخرج طارق العريان، والإعلامية إنجي كيوان التي ستظهر في الإعلان، وزوجها

