أول فيديو لأحمد حلمي ومنى زكي على “تيك توك”

شاركت النجمة مني زكي لأول مرة في تطبيق “تيك توك”، بعد تدشين حسابها عليه، بفيديو طريف لها مع زوجها النجم أحمد حلمي، ظهرا به وهما يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب على تيك توك، حيث سجل أكثر من 222 ألف إعجاب في ساعات، وأقترب من 2 مليون مشاهدة، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكان النجم أحمد حلمي نشر فيديو لهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، ظهر من خلاله وهو يجسد أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير، مع زوجته النجمة منى زكي، وسرعان ما خطفا الأنظار اليهما، واستقبلا الكثير من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، والمطربة أنغام.

وتعود النجمة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، حيث تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “لعبة نيوتن”، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشاركها البطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.

يشار إلى صناع العمل طرحوا البرومو الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل يومين والذي كشف عن طبيعة الشخصيات التي يجسدها أبطاله مع الإعلان عن عرضه في رمضان.

يذكر أن منى زكي تشارك في فيلم “السرب” بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمي ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم.

حرص النجم أحمد حلمي على توجيه رسالة لوالدته وزوجته النجمة منى زكي بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي احتفل به العالم يوم الموافق 8 مارس الماضي.

ونشر أحمد حلمي صورته مع زوجته ووالدته، عبر حسابه بموقع “انستغرام”، مصحوبا بتعليق: “الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي.. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ.. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى.. هي الكنز الذي نجده في المحنة.. هي الضحكة المكملة لكل فرحة.. هي الضوء اللامع في أي عتمة”، حسبما نقل (اليوم السابع).

منشور أحمد حلمي

وتابع: “هي الذراع وهي العضد.. شجعوهن.. فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا.. فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من أرحامهن. شكرا يا أمي على ما اعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلا يحترم كل امرأة ويقدرها.. شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف.. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة ونِعمَ الأم.. شجعوهن فلولاهم ما كنا”.

The post أول فيديو لأحمد حلمي ومنى زكي على “تيك توك” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ