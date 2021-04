والي الخرطوم مستمر بتكليفه وباقي الولاة سيعفون الأسبوع المقبل

تدرس الحكومة السودانية إعفاء جميع الولاة من مناصبهم وتعيين ولاة جدد بديلاً عنهم، مع بقاء والي الخرطوم أيمن خالد نمر، بمنصبه لحين التوافق على اسم والي جديد خلفاً له.

فقد صرَّح عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، حيدر الصافي، أن هناك قرار مُزمع إعلانه مطلع الأسبوع القادم، بخصوص إعفاء الولاة وتعيين ولاة جدد.

وأكد الصافي بحسب الحراك السياسي، أن رئيس الوزراء السوداني سيعفي جميع الولاة باستثناء والي الخرطوم أيمن خالد ، مشيراً إلى أن تكليفه مستمر إلى حين التوافق على تعيين والٍ جديد.

وعن الشروط اللازم توافرها في الولاة الجدد كشف الصافي إن رئيس الوزراء سيراعي في اختياره الولاة الجدد أن يتمتعوا “بشخصية قومية ليس لديها ولاء حزبي”.

وأضاف الصافي أن بعض القوى السياسية ترفض أن يتم تعيين والي الخرطوم ممن له انتماءات حزبية، وعليه فقد توافقت القوى السياسية في السودان على اختيار شخصية ليس لديها انتماء حزبي.

وأردف الصافي قائلاً: “تقارير تقييم أداء الولاة خلال الفترة الماضية جاءت ضعيفة ومخيبة للآمال” مؤكداً أن الولاة جميعاً سيعفون من مهامهم بمن فيهم والية نهر النيل.

وفي سياق آخر، شن الفنان السوداني كمال ترباس هجومًا لاذعًا على والي الخرطوم أيمن خالد نمر بسبب قراره الأخير باستمرار إغلاق صالات المناسبات والأفراح للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي إن الاتحاد سيقاطع جميع الفعاليات الفنية للوالي، مشيرًا أن نمر ظل يضغط على فئة الفنانين بقراراته الجائرة التي أدت إلى قطع عيش العديد من الفنانين، حسب قوله.

وأضاف كمال ترباس أن كثير من الفنانين حاليًا بلا عمل ودون وجود علاج لهذه المشكلة على الرغم من الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد.

فيما قرر فنان سوداني شهير مقاطعة مناسبات والي الخرطوم أيمن نمر بسبب إصداره قرارًا أكد من خلاله استمرار منع إقامة الحفلات والمناسبات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الفنان السوداني سيف الجامعة، أن اتحاد المهن الموسيقية قد عقد اجتماعًا أولًا بخصوص مناقشة عودة إقامة المناسبات لكن الوالي لم يحضره كما لم تحضره لجنة الطوارئ القومية التي اتخذت القرار، وفق قوله.

وشن الفنان السوداني هجومًا حادًا على الوالي قائلًا: “أنا الفنان سيف الجامعة سأعمل على مناهضة هذا القرار وسنعمل على مقاطعة أي مناسبة تخص والي الخرطوم لأنه لم يحترمنا ويقدرنا كفنانين بقراره هذا الذي سلب به حقوق الفنانين بالرغم من أن الحياة تسير بطبيعتها حتى المدارس تم فتحها”.

