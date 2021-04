أثار سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، القلق بغيابه عن التدريبات الجماعية للميرنجي صباح اليوم الخميس، عقب مشاركته في الانتصار على كوسوفو بنتيجة (3-1) برفقة منتخب إسبانيا بالأمس.

وبقي راموس في صالة الألعاب الرياضية وأدى تدريبات خاصة، مما أثار الشكوك حول تجدد إصابته.

ونشر راموس بيانًا على صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال فيه: “لقد مررت بأسابيع قليلة صعبة للغاية، ولحسن الحظ كنت أشعر بالتحسن لبضعة أيام، لكن في كرة القدم مثل الحياة يلعب الحظ السيء دورًا أيضًا”.

وأضاف: “بالأمس بعد المباراة، تدربت على أرض الملعب، ولاحظت وجود إصابة، وخضعت للاختبار اليوم وتأكدت من إصابتي في العضلات”.

وتابع: “إذا كان هناك شيء واحد يؤلمني فهو عدم القدرة على مساعدة الفريق في هذه المباريات الأكثر أهمية، ولا أستطيع فعل أي شيء سوى التحدث بصراحة، والعمل الجاد وتشجيع الفريق مع الروح”.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للقائد سيرجيو راموس، تم تشخيصه بالإصابة في ربلة الساق الداخلية للقدم اليسرى، وفي انتظار التطورات”.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه تأكد غياب راموس لمدة شهر، مما يعني عدم مشاركته في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة في العاشر من الشهر الجاري، ومواجهتي ليفربول بدوري الأبطال، حسبما أفاد (كووورة العربي).

في الأثناء، حذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي قبل موسمين صوب نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رفضت الإدارة منحه عقدًا لمدة أطول.

وكانت قيمة الصفقة حينها 112 مليون يورو دفعتها السيدة العجوز لإدارة ريال مدريد.

وتداولت أنباء مؤخرًا حول عدم اتفاق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس مع الإدارة فيما يخص تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

كما رصدت العديد من التقارير إمكانية مغادرة راموس خلال سوق الانتقالات الجاري حاليًا.

ونقل موقع (كووورة عربي) تصريحات فالدانو لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية التي قال فيها: “سينتهي الأمر بالتجديد مع ريال مدريد، لكن سيكون خطأ من الطرفين إذا لم يحدث ذلك”.

The post ريال مدريد يفقد خدمات راموس بالمواجهات المصيرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ