مخترع سوري سيارته تعمل على بالماء منذ 3 سنوات

أثارت سيارة مخترع سوري يُدعى محمد عجيب والتي تعمل على الماء جدلاً كبيراً في الشارع السوري في ظل أزمة المحروقات الخانقة التي تعيشها سوريا.

ويتطلع السوريون إلى تبني الحكومة السورية لفكرة المخترع السوري للتخفيف من الاستهلاك المحلي من المحروقات وحل الأزمة بدلاً من طرح التبريرات والحجج لنقص المحروقات وفرض قرارات جائرة بحق المواطنين.

وكان قد صرًّح مخترع سوري بأنه يقود سيارته على المياه في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، منذ 3 سنوات، معتمداً على جهاز ابتكره بنفسه، ونوَّه إلى أن هذا الجهاز يمكن استخدامه في جميع السيارات وباصات النقل العامة، بحسب أوقات الشام.

وشرح عجيب آلية عمل الجهاز قائلاً: «الجهاز يستخرج عنصري الهيدروجين و الأوكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء مع الوقود في محرك البنزين، ليعطي وقوداً عالي الجودة واحتراق كامل للوقود دون انبعاث الغاز من عادم السيارة، مما يجنب تلوث البيئة و الأمراض الناجمة عنه، إضافةً إلى توفير الوقود بنسبة 30% إلى 40% فقط ويعد توفيراً كبيراً للوقود،».

المخترع السوري له العديد من الاختراعات الأخرى التي نال عليها براءة اختراع في سوريا، الأولى عام 2002 عن اختراع مؤقت زمني للغاز، يمنع وقوع الكوارث، والثاني عام 2007، عن اختراع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح ومستوى حركة المياه، كما تم منحه الميدالية الذهبية على اختراع المحطة في معرض الباسل للإبداع والاختراع.

درس المخترع السوري “محمد عجيب”، في معاهد خاصة كهرباء وميكانيك والكترون في بلدان أجنبية، وكان يعمل في شركة ألمانية.

تتمتع سوريا بكفاءات علمية غنية ومتنوعة، كفاءات تحتاج إلى الدعم والتشجيع في بلد لايزال يعاني من جراء الحرب التي فتكت بالحجر والبشر,.

فقد حازت سوريا على المركز الأول في أولمبياد الروبوت العالمي WRO2020، بعد فوز فريق الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بمسابقة التحدي المفاجئ.

كما طرح المهندس السوري علي الباكير، ابتكاره الجديد لنموذج منفسة محمولة، محلية الصنع للاستخدام الشخصي، والمخصصة لدعم القطاع الصحي لمواجهة “كورونا”.

كما استحقت كل من الطبيبة جميلة حسيان والدكتورة خلود نشار براءة اختراع عن كريم معالج لمرض اللاشمانيا الجلدي.

بعد أن تم تجريبه على عشرات المصابين وأعطى نتائج ممتازة من حيث قضائه على الطفيليات المسببة للمرض.

