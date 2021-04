حماية المستهلك في دمشق تغلق 4 محطات وقود للبيع بسعر زائد

أغلق عناصر حماية المستهلك بريف دمشق ٤ محطات وقود في مناطق الغوطة الشرقية ويلدا والقسطل وشبعا لارتكابها مخالفات البيع بسعر زائد.

إضافة لضبط محطة محروقات في دوما تقوم باحتكار مادة البنزين بكمية ١٥٠٠ ليتر، حسبما أفاد موقع (دمشق تايمز).

كما ضبطت سيارة شاحنة تقوم ببيع مادة المازوت المخصص لعملها بكمية ٢٠٠ ليتر وسائق دراجة نارية وبحوزته ٦٠ ليتر بنزين بقصد الاتجار بها.

وقد نظمت الضبوط التموينية بحق محاطات وقود مخالفة وحجزت الكميات المضبوطة أصولاً.

مع الاشارة بأن عدد الضبوط المنظمة بلغ ٤٠ ضبط تمويني شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير الشراء وعدم حيازة دفتر فواتير والبيع بسعر زائد.

وبعد قرار لجنة المحروقات في محافظة دمشق القاضي بتخفيض كميات التعبأة لمادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 5%، شهد شوارع دمشق يوم الثلاثاء الماضي انحسار للحركة إلى حد كبير.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انحسار الحركة في شوارع العاصمة دمشق إلى حد كبير، إثر تصاعد الأزمة و”طوابير” الانتظار على محطات الوقود.

ويعزى ذلك بعد قرار لجنة المحروقات في محافظة دمشق يوم أمس بتخفيض كميات تعبأة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة “التاكسى” بنسبة “5” بالمئة، أي تخفيض تعبأة البنزين ليصبح /20/ ليتر كل سبعة أيام للسيارات السياحية “الخاصة” و “20” ليتر كل أربعة أيام للسيارات العامة “التاكسي” و “20” ليتر للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام.

بالإضافة إلى إيقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي.

وازدادت أزمة الوقود في كافة المحافظات السورية نتيجة تخفيض كميات الوقود المقدمة يوميًا للمحافظات السورية الخاضعة لسلطة النظام، وسط استياء شعبي كبير حيال ذلك.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى أن أزمة الوقود الحادة والمتصاعدة في عموم الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تسببت بتوقف حركة النقل بنسبة كبيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية.

حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، شلل بحركة السير في عموم محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، نتيجة تصاعد أزمة الوقود، وسط استمرار “طوابير” السيارات والآليات بالوقوف على محطات الوقود لنحو 12 ساعة متواصلة.

