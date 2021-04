سد النهضة.. إثيوبيا تعلن انتهاء 79% من أعمال البناء والسودان يتحضر

مع قرب موعد اجتماع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا يوم السبت القادم، للتفاوض بملف سد النهضة أعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية، اليوم، عن إنهائها 79% من أعمال البناء في السد.

كما سلَّمت أمس الأربعاء، هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية إقليم بني شنقول جموز، المخطط الخاص بمشروع إزالة الغابات بمساحة تُقدر بـ 4854 هكتار، وذلك بهدف إزالتها للبدء في مرحلة الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، بحسب المصري اليوم.

في عملية تأخرت أسبوعين عن المعتاد، وفي ظل التعنت الإثيوبي بشأن الملء الثاني، اتخذ السودان إجراء وقائي تحسباً لأي طارئ قد ينجم عن عملية الملء الثانية.

إذ شرع السودان، اليوم الخميس، بتفريغ مياه خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض جنوب العاصمة السودانية.

وأكد مسؤول سوداني بأن العملية بدأت صباحاً، مشدداً على أنها ليست كسابقاتها، وأن الحكومة السودانية هذه المرة ستلجأ إلى إنقاص الكمية المتدفقة بسبب ملء متوقع لسد النهضة في يوليو القادم، وفق النوايا المعلنة لإثيوبيا.

وأوضح المصدر السوداني أن الحكومة قررت ارتفاع المياه المقرر الاحتفاظ بها أكثر من مترين عن مستوى البحر الأبيض المتوسط.

وقال المصدر ان الحكومة السودانية تنوي الاستفادة من المياه المحتجزة لتغذية سد مروي على نهر النيل في حال أصرت إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.

وكان قد صرَّح ماركوس تيكلي ريكى، السفير الإثيوبي في القاهرة، أمس الأربعاء، عن استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة مع مصر والسودان قريباً، من أجل التوصل إلى اتفاق مرض برعاية الاتحاد الإفريقي.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية في العاصمة المصرية قال السفير الإثيوبي: “لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط”.

وكان قد قدم السودان اقتراحه في فبراير الماضي لتشكيل لجنة رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، وتم رفض الاقتراح من قبل إثيوبيا ورحبت به مصر.

وشدد السفير الإثيوبي في القاهرة على أن بلاده دائماً تعتمد على المفاوضات وتسعى لحل الخلافات بطريقة سلمية، وجاء تصريحه رداً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة.

إذ أن الرئيس السيسي قال أمس بخصوص سد النهضة: “نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد ومن يريد أن يجرب فليتفضل”.

