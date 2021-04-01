سيرغي لافروف ياكد ان بلاده ستقدم المساعدة لإجراء الانتخابات الليبية المقررة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستقدم كل ما من شأنه أن يساعد في إجراء الانتخابات المقررة بليبيا في شهر ديسمبر من العام الحالي 2021 بطريقة ترضي جميع القوى السياسية الليبية.

وأضاف سيرغي لافروف في كلمة له بـ (مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار) في موسكو: ” أنه لا يعرف ما إذا كان الجدول الزمني الذي تم وضعه لإجراء الانتخابات الليبية خلاله ، سيكون واقعيا أم لا في ظل الظروف الحالية”.

وقال الوزير الروسي: “بعد مؤتمر برلين ، بدأت العمليات التي أسفرت الآن عن اتفاقات، ورحبنا بها جميعًا ، على الرغم من حقيقة أن هناك مزالق، لا يزال الكثيرون يعربون عن مخاوفهم من تحقيقها في شكل لجنة الحوار السياسي”.

وتابع: “الممثل الخاص للأمين الأمم المتحدة العام لليبيا ستيفاني ويليامز. حتى في تلك المرحلة ، لم تفهم ليبيا حقًا المعايير التي يتم من خلالها اختيار هؤلاء الـ 75 شخصًا، والأكثر إثارة للدهشة هو الإعلان عن أسماء محددة للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الحكومة، ولم يتوقع أحد نتائج هذه الانتخابات، ربما هذا جيد ، مفاجأة للجميع”.

وأثنى على السلطة الجديدة قائلا: “تحدثت مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة، ونظرت إلى سجلهما الحافل، إنهما ذوا خبرة كبيرة”.

واستطرد لافروف: “ننطلق من حقيقة أن هناك اتفاق ، تم التوصل إليه بالتوازي مع تعيين هذه المهام المؤقتة ، لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021. لا أعرف مدى إمكانية تحقيق مثل هذه المواعيد المحددة في الظروف الليبية”.

ولفت الوزير الروسي إلى أنه قبل عدة سنوات ، كان من المقرر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد – ولم تنجح.

قيام الانتخابات في موعدها

وشدد الوزير على قوله “سنفعل كل شيء لتحقيق الانتخابات في موعدها، نعتقد يجب تنظيم الانتخابات بطريقة تناسب جميع القوى السياسية الليبية وأصحاب الثقل”.

وواصل: “السراج وحفتر والغويل وغيرهم قدموا إلى موسكو أكثر من مرة، ومن الضروري مراعاة مصالح قيادة الجيش الوطني الليبي وممثلي نظام القذافي، الجميع على علم بهذا الآن”.

واستكمل: “ومن شأن هذا الشمول أن يساعد في الوصول إلى عملية تسوية مستدامة في أسرع وقت ممكن، وسنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في هذا”.

الوزير الروسي أكمل حديثه: “يأتي الناس إلينا ويقولون إنه يجب علينا القيام بشيء ما في ليبيا أو أننا لا نفعل شيئًا، ونحن على استعداد للتعاون بشكل بناء ، لكننا نطلب منكم طوال الوقت ألا تنسوا من أين جاءت هذه الأزمة وكيف حدثت في نهاية المطاف – عدوان الناتو في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي”.

وأشار لافروف إلى أن تدفقات اللاجئين التي تتدفق الآن إلى أوروبا هي نتيجة مباشرة لما تم القيام به، فضلا عن تدفقات الأسلحة والإرهابيين التي مرت بليبيا في اتجاه جنوبي إلى منطقة الصحراء والساحل.

وذهب إلى التذكير بأنه “عند حل المشكلات العاجلة ، من المهم استخلاص النتائج للمستقبل، لقد دمر العراق ، والآن يحاولون إعادة تجميعه بصعوبة بالغة، إنه نفس الشيء في ليبيا. لقد حاولوا القيام بذلك في سوريا، مع كل أهمية المناشدات الموجهة إلينا ، وفقًا لمبدأ (من يتذكر القديم فهو بعيد عن الأنظار) ، يجب أن نتذكر القديم ليس لإيذاء شخص ما نفسياً ، ولكن لتجنب المعاناة التي تنطوي على المئات آلاف الضحايا من البشر في المستقبل”.

واختتم لافروف: “نحن مدعوون لمناقشة مشكلة اللاجئين الليبيين (أو من دول أخرى ، الذين تسبب العدوان على ليبيا في تدفقهم) ، وقد عُرض علينا في وقت سابق التوقيع على وثيقة تتضمن التزامًا بالمسؤولية المشتركة لحل مشاكل اللاجئين، لكن اعتذرنا وقلنا إننا لم نخلق هذه المشكلة ولن نتشارك اللوم على ما حدث”.