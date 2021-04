السلطات السعودية تقبض على إرهابي داخل الحرم المكي

كشفت السلطات السعودية اليوم الخميس، عن تفاصيل تجول إرهابي في الحرم المكي وهو يصور مقطع فيديو وبحوزته سلاح أبيض، عملت على توقيفه.

وقالت السلطات السعودية أنه تم القبض على الإرهابي الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يردد شعارات مخالفة من داخل الحرم المكي، بحسب الخلاصة.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن السلطات السعودية المتمثلة بقوة أمن الحرم المكي الشريف، تابعت ورصدت “شخص يحمل سلاح أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الفائت 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام”.

وأعلن المتحدث الإعلامي عن نجاح عمل السلطات السعودية في ضبط الإرهابي المشبوه وتوقيفه، كما اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع المصور الذي يوثق تعامل السلطات السعودية مع الإرهابي الداعشي داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، على خلفية ترديده شعارات خاصة بتنظيم داعش الإرهابي.

فيما دشن العديد من مستخدمي تويتر في السعودية هاشتاغ “داعشي في الحرم المكي” تعليقاً على مقطع الفيديو، والذي أثار الرعب في قلوب غالبيتهم.

القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يردد شعارات مخالفة في #الحرم_المكي. (المدينة) pic.twitter.com/f7eGpimDKS — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 1, 2021

حسبي الله اثار داعش للحين موجوده نصيحه انتبهو العيالكم #الحرم_المكي — nor (@nor40176268) April 1, 2021

هذا وين كان عايش؟

هل مازال يوجد شخص عاقل

لايعلم ان داعش دعم ايراني #الحرم_المكي — الشايب (@alshaiB_5) April 1, 2021

وفي سياق آخر، سمحت السلطات السعودية للصحافيين بزيارة موقع شركة أرامكو في جدة غربي المملكة، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على وقوع الهجوم الصاروخي اليمني.

وعرضت السلطات السعودية لقطات لموقع نفطي، وأنابيب ناقلة، وخزانات نفطية تعرض أحدها لأضرار بسيطة، وذلك بالمقارنة مع اللقطات الليلية التي تؤكد تعرض أحد الخزانات لأضرار بالغة، واندلاع نيران في الموقع استمرت لأكثر من ساعة.

كما أن اللقطات لا تتناسب مع تصريح مدير المحطة البترولية في جدة الذي أكد أن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارا بنسبة 10 بالمئة من إجمالي مخزون الوقود في الخزانات.

فيما رفضت السلطات السعودية، السماح للمصريين دخول الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة، إلا بشرط وهو أن “يحمل تطبيق “توكلنا” على جهاز المحمول الخاص به”.

وتأتي خطوة السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة نظرا لاستمرار الانتشار، بالرغم من فرض العقوبات للمخالفين والزام الجميع بالتدابير الصحية.

ومن جانبه، صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أن “هذا التطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلاله يمكن التعرف على الوضع الصحي للمستخدم من خلال أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية”.

واوضح ايضا أن “هذا التطبيق يشمل ثلاثة بنود وهما الجواز الصحي الذي يوضح حصول المستخدم على لقاح كورونا (كوفيد – 19) أو لم يصبه الدور، وفحص كورونا الذي يوضح هل سبق وتم عمل مسحة للفيروس سابقا من عدمه، والوضع الصحي وهو الأهم الذي يشمل الأكواد الملونة حيث أن اللون الأخضر الغامق يوضح أن المستخدم أكمل جرعات لقاح كورونا”.

