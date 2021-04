لقاح فايزر.. فعال في التجارب الجديدة ويوفر الحماية من سلالة جنوب أفريقيا

صرحت شركتا فايزر وبيونتك، الخميس، إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 91 بالمئة في الوقاية من المرض، وذلك وفقا لبيانات التجارب الجديدة التي شملت مشاركين تم تطعيمهم منذ ما يصل إلى ستة أشهر.

وكان اللقاح فعالا بنسبة 100 بالمئة في الوقاية من المرض بين المشاركين في التجربة في جنوب إفريقيا، حيث تنتشر سلالة متحورة من فيروس كورونا تعرف باسم (بي 1351)، على الرغم من أن عدد المشاركين فيها كان صغيرا نسبيا وبلغ 800.

وفي حين أن معدل الفاعلية الجديد البالغ 91.3 بالمئة أقل من 95 بالمئة المُبلغ عنها خلال تجربة شملت 44 ألفا في نوفمبر، ينتشر عدد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا حول العالم منذ ذلك الحين.

حيث أقر ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ، إن النتائج الجديدة، والتي تتضمن بيانات أكثر من 12 ألفا تم تطعيمهم بالكامل منذ ستة أشهر على الأقل، تمهد السبيل أمام تقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية.

كما أن اللقاح حاصل على تصريح إدارة الاغدية والعقاقير الامريكية للاستخدام في حالات الطوارئ.

ومن جهته قال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، إن بيانات التجربة “تقدم النتائج السريرية الأولى التي تثبت أن لقاحا يمكن أن يوفر الحماية بشكل فعال من السلالات المتحورة المنتشرة حاليا، وهو عامل حاسم للوصول إلى مناعة القطيع والقضاء على هذه الجائحة”.

في الوقت الذي يخشى فيه الخبراء من أن السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب إفريقيا والبرازيل قد تكون مقاومة للقاحات الحالية.

