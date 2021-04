ميسي يضع شرطًا أساسيًا للاستمرار مع النادي الكاتلوني

تحدثت أنباء في الصحافة الإسبانية عن تحديد ليونيل ميسي شرطاً أساسياً من أجل الاستمرار مع النادي الكاتالوني وتمديد عقده، وسط حديث عن بداية التحركات من الرئيس جوان لابورتا لتجهيز عرضه.

بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، يطلب الأرجنتيني التعرف أولاً على مشروع برشلونة الرياضي للفترة المقبلة.

ويشترط ميسي أن يوفر النادي الكاتالوني مشروعاً رياضياً مقنعاً يعيد الفريق لسكة الانتصارات محلياً وقارياً، حسبما أفاد (جول العربي).

التقرير أضاف أن إدارة برشلونة تشعر بالتفاؤل حيال تمديد عقد ميسي وإقناعه بالاستمرار.

وأوضح التقرير أيضاً أن تحرك إدارة برشلونة للتعاقد مع إرلينج هالاند من الأسباب الرئيسية لإقناع القائد بالبقاء.

“موندو” أكدت أن ميسي لم يحسم قراره بعد ويريد التعرف على خطة برشلونة الرياضية كاملة أولاً.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الجديد جوان لابورتا بدأ التحضير للعرض الذي سيتقدم به لميسي للتمديد.

وأضاف التقرير أن لابورتا درس وضع النادي الاقتصادي جيداً أولاً قبل التحرك وتجهيز عرضه للأرجنتيني.

تجدر الإشارة أن ميسي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وكان على وشك الرحيل الصيف الماضي قبل أن يتراجع ويختار الاستمرار لنهاية عقده.

وارتبط ميسي بعدة أندية مثل مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، وإنتر، بالإضافة للدوري الأمريكي.

وقبل أيام كشفت تقارير إعلامية ملامح خطة رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء وتمديد عقده.

ميسي حتى الآن لم يحسم قراره بخصوص عقده المنتهي مع البلوجرانا بحلول يونيو المقبل، سواء بالاستمرار أو الرحيل لتجربة جديدة في دوري آخر.

وقالت صحيفة “كوفينسيدال” الإسبانية إن الرئيس الجديد سيعرض على الأرجنتيني عقداً مع برشلونة مدى الحياة لإقناعه بالبقاء، حسبما أفاد (جول العربي).

ثاني النقاط التي سيتناقش لابورتا فيها مع ميسي هي راتبه، إذ يأمل في تخفيض الراتب الضخم الذي يحصل عليه القائد في ظل أزمة النادي المالية.

ويريد لابورتا إقناع ميسي بتخفيض راتبه حتى يكون الأمر بمثابة رسالة لبقية لاعبي الفريق من أجل الموافقة على تخفيض رواتبهم أيضاً.

ويسعى لابورتا للدخول في محادثات رسمية مع اللاعب ووالده الذي يدير أعماله في أقرب فرصة لأن تجديد عقد اللاعب يأتي على رأس أولوياته.

