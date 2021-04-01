صلاح الجو العراقي يقتل مجموعة فلول تنظيم ”داعش”

نفذ طيران الجيش العراقي، اليوم الخميس الأول من أبريل ، عملية نوعية بهدف القضاء على فلول تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا)، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين، في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأعلنت ذلك وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، قائلة : “تمكن أبطال طيران الجيش من قتل ثلاثة إرهابيين وتدمير مضافة وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين”.

ونفذت أسراب من طائرات “إف 16” تابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق، الجمعة 26 مارس الماضي، عددا من الضربات الجوية ضد أوكار تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها الجمعة الماضية، بأنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات “إف 16” العراقية، 19 ضربة جوية ليلة الخميس الماضي وصباح الجمعة، أسفرت عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.