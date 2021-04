لبنان على أعتاب الظلام التام.. أزمة كبيرة تلوح في الأفق

نبه مسؤولون من إقبال لبنان على أزمة كبيرة بالطاقة الكهربائية، لأسباب عدة منها شح احتياطي الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وعدم توافر الأموال اللازمة لتأمينه.

والجدير بالذكر ان لبنان لا تزال لسنوات في أزمة كهرباء مزمنة، باتت رمزاً لكل ما تعيشه البلاد من عجز وخلافات وفساد سياسي, ولمواجهة هذه الأزمة المتكررة، أقر البرلمان سلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

حيث يواجه قطاع الطاقة في البلاد هدرا وفسادا مزمنا، ترافق مع الحكومات المتعاقبة، لتستنزف مليارات الدولارات وتثقل كاهل المواطن اللبناني.

وتتركز أزمة الطاقة في لبنان في عجز في الإنتاج ومشكلات في شبكة التوزيع التي تسبب هدرا كبير وسرقة للتيار الكهربائي فضلا عن التلاعب بالعدادات.

ووفق تقديرات خبراء الطاقة، فإن حاجة لبنان للطاقة تقدر بنحو أكثر من 3000 ميغاوات. فيما المتاح من معامل إنتاج الكهرباء من 1200 إلى 1600 ميغاوات فقط.

حيث يقوم اللبنانيون بمواجهة هذا العجز باستخدام مولدات الكهرباء الخاصة ذات التكلفة المرتفعة. وأكثر استهلاكًا للوقود، وضررًا بالبيئة، مما يجعل أزمة الكهرباء بلبنان تثير مخاوف دولية، وسط مطالبات بإحداث إصلاحات حقيقية.

وقد أعلن وزير الطاقة ريمون غجر، أنه طلب من الرؤساء الثلاثة ميشال عون. ونبيه بري، وحسان دياب,. الموافقة على قرض طارئ لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) .لشراء المزيد من الوقود، وإلا سيكون لبنان أمام أزمة حقيقية، الشهر المقبل.

