الصحة السورية : 130 إصابة جديدة و 9 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية يوم أمس الخميس عن ترصد 130 إصابة جديدة و 9 حالات و فاة بفيروس كورونا المستجد ، و ذلك فيي تقريرها اليومي للوضع الصحي.

حيث ذكرت الصحة السورية في بيانها أن عدد الإصابات الإجمالي قد ارتفع إلى 19039 إصابة بعد رصد 130 حالة جديدة ، توزعت كما يلي :

43 في دمشق ،26في ريف دمشق، 19في القنيطرة، 19في حمص،8 في حلب، 6 في حماة ،5 في الحسكة، 4 في طرطوس .

بينما إجمالي الوفيات فوصل إلى 1274 بعد الإحصائية الأخيرة ، في حين سجلت الوزارة 124 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي المسجل إلى 12855 .

هذا و يذكر أن الوضع الصحي في سوريا يزداد خطورة في الفترة الأخيرة ، إذ قامت الحكومة بتحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لعلاج المصابين بكوفيد-19.

وخلال اجتماعه، مع رئيس مجلس الوزارء حسين عرنوس، أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات مكافحة جائحة كورونا تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لاستقبال مرضى فيروس كورونا على أن يتم استقبال مرضى القلب في مشفيي الأسد الجامعي والباسل لأمراض وجراحة القلب بدمر كذلك وضع مشفى الشرطة بتصرف وزارة الصحة لمعالجة المصابين بالفيروس.

وأناط الفريق الحكومي المعني بالتصدي للوباء، وزارة الكهرباء، بتأمين التغذية الكهربائية بشكل مستمر لمحطتي توليد الأوكسجين في منطقة الهامة بريف دمشق لتأمين حاجة مشفيي المواساة وجراحة القلب من المادة، مع دراسة إمكانية تأمين تغذية مستمرة بالكهرباء لإحدى محطتي توليد الأوكسجين التابعتين لمؤسسة معامل الدفاع في كل من حماة وحلب.

وشدد الفريق الحكومي على جميع الوزارات والجهات والدوائر العامة بزيادة عمليات التعقيم والتشدد بالتقيد بالتدابير الاحترازية، ولاسيّما ارتداء الكمامات والتباعد المكاني وعدم التراخي في تطبيقها.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السورية، بأن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بدمشق بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة في تصريح للوكالة السورية للأنباء “سانا” أن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

