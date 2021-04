مدبولي يؤكد قرب موعد استلام مصر لـ 40 مليون جرعة من اللقاح

أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عن الموعد المتوقع لوصول 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الأراضي المصرية .

حيث نشرت صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك تصريح مدبولي الذي كشف فيه عن اقتراب موعد وصول جرعات اللقاح المخصصة لمصر ، وفقاً لسبوتنيك .

و أكد مدبولي أن ” الحكومة المصرية تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة .

و أوضح أن إجمالي اللقاحات التي استلمتها وزارة الصحة وصل إلى حوالي 1.6 مليون جرعة ، و من المتوقع وصول 400 ألف جرعة خلال اليومين القادمين .

كما أشار إلى أن مصر ، من الناحية الطبية و الصحية ، مكتفية حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات.

و جاء ذلك خلال كلمته د.مدبولي في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: والتي اكد فيها إن هناك توجيه رئاسي بأن تكون الفترة من 6 أشهر بدلا من شهرين، مضيفا أن السلطات تسعى لتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا، ماعدا مستحضر واحد.

إذ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعد من أقل الإصابات بكورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، وقال : “نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وربنا يدمها علينا خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:”العالم تعامل مع جائحة كورونا بدون خطة أو كتالوغ، وكل دولة تتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة وفق ظروفها، وسعينا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

واكمل: “تمت السيطرة على توافر الأكسجين في كافة المستشفيات خلال الموجة الثانية.. عدنا الاحتياطات مؤمنة بالكامل ولدنيا 2 مليون لتر احتياطي استراتيجي، ونسعى إلى أن يكون 3 ملايين”.

هذا و ترى وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ان هناك توقعات بزيادة جديدة في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، في وقت يتزامن ذلك مع شهر رمضان، الذي من المنتظر أن يبدأ منتصف أبريل، مما يزيد المخاوف من صعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وصرحت أثناء مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية، إن “بداية ارتفاع إصابات كورونا مجددا ستكون في أبريل المقبل، على أن تكون ذروة هذه الموجة في نهاية الشهر وبداية مايو”.

