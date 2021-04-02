أنصار الله تعاود استهداف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية

أكدت جماعة أنصار الله اليمنية ( الحوثيين ) أنها قامت باستهداف قاعدة المملك خالد الجوية الواقعة جنوب المملكة السعودية عن طريق طائرات مسيرة .

حيث نشر الناطق الرسمي باسم أنصار الله العميد يحيى سريع بياناً قال فيه أن “سلاح الجو المُسير تمكن من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين نوع قاصف 2 كي، وكانت الإصابة دقيقة”.

و أوضح أن ” هذا الهجوم الجوي يأتي رداً على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا ” ، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية .

و يذكر أن هذا الهجوم ليس الأول في الساعات الأخيرة ، إذ أشارت بعض المصادر في الداخل اليمني إلى أن أنصار الله كانت قد استهدفت 4 مواقع سعودية ، لم تعلن عن ماهيتها بل وصفتها بالحساسة .

السعودية تقدم مساعدات نفطية إلى الحكومة اليمنية

أشارت بعض المعلومات المطلعة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات نفطية تخطت قيمتها 400 مليون دولار غلى الحكومة اليمنية .

حيث أوضحت المصادر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، ناقشا خلاله آخر التطورات في الساحة ، وفقاً للأناضول .

و قام بن سلمان بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتشغيل محطات الكهرباء في العديد المحافظات ” .

و هذا يأتي ضمن المبادرة التي كانت قد اطلقتها المملكة العربية السعودية في وقت سابق ، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية و وقف الاقتتال الحاصل .

إذ قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق بالإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة ، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

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