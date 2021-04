السيسي : نرحب بالاستثمارات الأميركية في مصر

أكد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية على مضي بلاده في درب التنمية المستدامة و الاستثمارات المختلفة الذي تسلكه حكومة بلاده .

حيث قال السيسي في كلمة له ألقاها في اجتماع افتراضي مع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي ، أن ” إرادة بلاده قوية فيما يتعلق بالمشاريع التنموية مع الجاب الأميركي ” ، وفقاً لسبوتنيك .

و اضاف أن ” التنمية المستدامة التي اعتمداتها الدولةانعكست على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات التي تزخر حاليا بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة ” .

و شدد السيسي على ” حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية”.

و من جهتهم عبر المشاركون من الجانب الأميركي عن سعادتهم لما يبديه عبد الفتاح السيسي من ” متابعة شخصية للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية والأمريكية في مصر ” .

السيسي: كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية تصل نسبتها 100%

أكد عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري، اليوم الخميس، أن كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية ليست 99.9%، ولكن تصل نسبتها 100%، مؤكدأ على أن التكلفة المالية للمصانع ضخمة للغاية.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي لمدينة الدواء المصرية التى قال فيها:”إن إعطاء الجدارة والثقة للمنتج الصادر من مدينة الدواء المصرية هي الفكرة الأساسية والرئيسية من تدشين هذه المدينة”.

وأضاف الرئيس المصري: “الناس كانوا بيقولوا إن المضاد الحيوي ده من بره، فأزعل أنا أوي، وأقول هو إحنا منعرفش نعمل دوا يعني؟”، مؤكدأ على أن المادة الفعالة من الدواء لابد أن تكون من مدينة الدواء المصرية.

كما وافتتح الرئيس المصري مدينة الدواء المصرية “Gypto pharma”. التى تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، وفقا لموقع اليوم السابع.

ومن جانبة، أكد مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء المصري، أن مصر مكتفية حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات.

وجاء ذلك خلال كلمته د.مدبولي في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: والتي اكد فيها إن هناك توجيه رئاسي بأن تكون الفترة من 6 أشهر بدلا من شهرين، مضيفا أن السلطات تسعى لتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا، ماعدا مستحضر واحد.

The post السيسي : نرحب بالاستثمارات الأميركية في مصر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ