تسلمت وزارة الصحة المصرية ، مساء أمس الخميس ، 854400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس.

حيث قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة الزايد ،في بيان إن “هذه الدفعة هي أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التي تصل إلى مصر ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، والتي تتضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها تباعا” .

كما وجهت زايد الشكر لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف لدعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة سبوتنيك .

هذا وقد أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ، اليوم ،عن الموعد المتوقع لوصول 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الأراضي المصرية .

حيث نشرت صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك تصريح مدبولي الذي كشف فيه عن اقتراب موعد وصول جرعات اللقاح المخصصة لمصر ، وفقاً لسبوتنيك .

و أكد مدبولي أن ” الحكومة المصرية تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة .

و بيّن أن إجمالي اللقاحات التي استلمتها وزارة الصحة وصل إلى حوالي 1.6 مليون جرعة ، و من المتوقع وصول 400 ألف جرعة خلال اليومين القادمين .

كما أشار إلى أن مصر ، من الناحية الطبية و الصحية ، مكتفية حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات.

و جاء ذلك خلال كلمته د.مدبولي في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: والتي اكد فيها إن هناك توجيه رئاسي بأن تكون الفترة من 6 أشهر بدلا من شهرين، مضيفا أن السلطات تسعى لتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا، ماعدا مستحضر واحد.

إذ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعد من أقل الإصابات بكورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، وقال : “نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وربنا يدمها علينا خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:”العالم تعامل مع جائحة كورونا بدون خطة أو كتالوغ، وكل دولة تتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة وفق ظروفها، وسعينا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

The post كوفاكس تسلم مصر أكثر من 850 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا appeared first on Souk Ukkaz News.

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