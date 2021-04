دبي.. شرطة الإماراة تلقي القبض على رئيس مافيا مطلوب دولياً

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دوليا ويعد أحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان أن ” المتهم يدعى مفيد بوشيبي ويبلغ من العمر 39 عاما، ويُعرف بـ(موف)” .

كما أشارت إلى أن ” الموقوف أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا ومن أشد العناصر خطورة لما نسب إليه من اتهامات دعت السلطات الفرنسية إلى وصفه بـالشبح، نظرا لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام ” .

لتلفت شرطة دبي إلى أن “نشرة دولية حمراء صدرت بحقه من “الإنتربول” هذا العام بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر مستخدما وثائق رسمية موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول” .

ومن جهة أخرى أنشأت الإمارات مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية في البلاد.

وافادة وكالة الأنباء في الإمارات “وام”، اليوم الخميس، أن:” إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال جاء بقرار من مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي”.

واكدت الوكالة أن :”المكتب التنفيذي سيصبح هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية المختصة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات”.

ونوهت الوكالة أن “المكتب يمتلك تفويضا واسع النطاق لمساعدة الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق أهدافها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، يتجه الجيش الإماراتي لتطوير وسائطه الدفاعية فكشفت وكالة رويترز، ، عن عزم الإمارات الحصول على أسلحة دفاعية بقيمة 1.61 مليار دولار.

وسيتم ذلك، من خلال عقود أبرمها الجيش الإماراتي مع شركات عالمية ومحلية، بحسب الوكالة.

وفي هذا السياق صرّح المتحدث باسم القوات البحرية الإماراتية، العميد الركن، فهد ناصر الذهلي، في معرض إيدكس للسلاح في مدينة أبوظبي، قائلاً: إن “أكبر هذه العقود كان عقداً بقيمة 2.96 مليار درهم، أي ما يعادل 805 مليون و883 ألف دولار أمريكي، مع شركة ياس القابضة الإماراتية لتزويد الجيش الإماراتي بالصواريخ.

أما شركة بوينغ فحصلت من القوات المسلحة الإماراتية على عقد بقيمة 112 مليون درهم أي ما يعادل نحو 30 مليون و492 ألف دولار لبرنامج محاكاة لطائرات “سي-17”.

