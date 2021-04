تأشيرة دخول جديدة تخص خمس فئات تكشف عنها الإمارات

كشفت الإمارات العربية المتحدة، اليوم ، عن تأشيرة دخول جديدة بعدة مزايا سيتم إصدارها لخمس فئات، محددة رسم التأشيرة بـ 1150 درهماً.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أن ” هناك خمس فئات، تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر وهذه التأشيرة الجديدة تخول حاملها دخول دولة الإمارات بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية” .

كما بيّنت الهيئة أن ” الفئات الخمسة التي حددتهم الهيئة فهم المستثمرون في الاستثمارات العامة، والمستثمرون في العقارات، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون ” .

وأردفت إن “التقديم للحصول عليها يتم في خمس خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة سواء من الخدمات العامة، أو مكتب طباعة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيراً، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول” .

وشددت على أن “الطلب يتم إلغاؤه إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يلغى في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة”،

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت دولة الإمارات أنها قررت فتح باب التجنيس لفئات محددة من الأجانب لاستقطاب .“العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، وفق تغريدات نشرها رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدود للغاية. ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتغريدات في تويتر. إن الهدف من هذا القرار “هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أنه “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

كما تم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.

