الخرطوم تُحدد موعد التطعيم للجرعة الثانية ضد كورونا

أوضحت وزارة الصحة بولاية الخرطوم منوهه المواطنين بموعد الجرعة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا.

وحددت صحة الخرطوم موعد الجرعة الثانية بعد شهرين من تلقي الجرعة الاولى في حين أكدت على ضرورة الاستجابة لحملة التطعيم، بحسب “المشهد السوداني”.

يذكر أن حملة التطعيم ضد كورونا انطلقت بالمراكز الصحية والمستشفيات باستهداف الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن جهته استعجل مدير عام وزارة الصحة، محجوب تاج السر، بالوصول لكافة المستشفيات والمراكز الصحية لتغطية جميع المستهدفين.

وفي السياق كشفت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، عن زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا إلى 95 مركزاً، ومن المتوقع أن يصل عدد المراكز الصحية اليوم إلى 125 مركز صحي.

ومن جانبة، أوضح مدير إدارة التحصين في وزارة الصحة السودانية د.جمال محمد عثمان، في تعميم صحفي، إن :”وضع الإمداد بالقاح مستقر وأن الوزارة تسلمت حوالى 45 ألف كرت و55 ألف لقاح إضافة إلى المحاقن وصناديق الأمان”.

واكد جمال أن اللقاح آمن و فعال، و إجمالي الإدخال وصل إلى 6188 كادر.

هذا وتلقى عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لموقع صحيفة السوداني.

جاء ذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطيله، فضلاً عن التشجيع على تلقي اللقاح، بحسب “سونا”.

ومن جهته صرح وزير الصحة، عمر النجيب، أن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم.

هذا إلى جانب قطاعات المهن الصحية، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي.

وقال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، أنه لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة السوداني أنهم سيكتفون بالاشتراطات الصحية والاحترازات المتبعة في للحد من الوباء، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.

لافتاً إلى أن وزير التربية والتعليم حذر في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، من أن الإغلاق لمدة أسبوع واحد يعني إنهاء العام الدراسي.

وأشار النجيب من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم بوكالة السودان للأنباء “سونا”، بأن الجائحة ستستمر لسنوات، ولا بد من مجابهتها بالوعي وتناول اللقاحات، ولبس الكمامة، فضلاً التباعد الاجتماعي.

وأوضح دكتور عمر النجيب أن اللقاح أحد الأسلحة الرئيسية في مكافحة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العدد حتى الآن ضعيف، وقال “استلمنا مجموعتين منه وحددنا الفئات المستهدفة من كوادر صحية وكبار السن والعاملين في المطار وكل المداخل والمعلمين”.

