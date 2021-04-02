خطة مصرية لمنع تكرار أزمة قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس ، الفريق أسامة ربيع، الجمعة، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة “إيفر غيفن” العملاقة، الذي أدى تعطل الملاحة لأيام بالشريان المائي العالمي.

وأضاف ربيع، وفق ما نشرت صحيفة “الشروق” القاهرية، في رده على سؤال بشأن خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى “زيادة عمقها”.

وأوضح ربيع أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترًا، أي ما يعادل 66 قدمًا.

والاثنين الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، فيما لا تزال بعض السفن العالقة تنتظر المرور خلال الساعات المقبلة.

وقبل ساعات، قالت هيئة قناة السويس ، إنه من المتوقع عبور 87 سفينة، للقناة، في الاتجاهين، في إطار محاولتها الانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بسبب جنوح السفينة البنمية الأسبوع الماضي.

وأكد الفريق أسامة ربيع ، أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة.

وفي هذا الصدد، وجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعا والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

في سياق متصل، أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمس الخميس أن القناة ستحصل على تعويضات مالية من شركة EVER GREEN و السفينة الجانحة بقيمة تفوق المليار دولار .

حيث قال ربيع في حديث تلفزيوني له أن “الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفرغيفن وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار” ، وفقاً لقناة سبوتنيك .

و أوضح رئيس الهيئة أن “القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها ” ، وذلك بسبب تعطيلها للحركة البحرية .

و بالنسبة للشركة المالكة، قال ربيع أن “الشركة المالكة للسفينة ( EVER GREEN ) متعاونة، ولا توجد أى مشكلات، وأكد أن المشكلة من الممكن ان تنتهى بالتراضي”.

هذا و كانت قد أعلنت هيئة قناة السويس أنها فتحت القناة بالكامل لساعات ممتدة وذلك بهدف تخفيف ازدحام السفن على جانبي القناة في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

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