لافروف: أفعال واشنطن حولت ليبيا إلى “ثقب أسود” وسبب في ظهور تنظيم داعش في العراق

موسكو 02 أبريل 2021 (وال)-قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أفعال الولايات المتحدة حولت ليبيا إلى ثقب أسود، وهي مسؤولة عن ظهور تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأشار لافروف في تصريحات للقناة الأولى الروسية إلى أن ليبيا أضحت تتوجه منها إلى الشمال حشود من اللاجئين؛ يُعاني منها الاتحاد الأوروبي ولا يعلم كيفية التعامل معها وإلى الجنوب سيّل غير مشروع من الأسلحة والإرهابيين الذين تُعاني منهم منطقة الصحراء والساحل. (وال- موسكو) ر ت

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