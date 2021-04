المسجد الحرام يصدر بيانا حول “الداعشي في الحرم المكي”

عبر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عبدالرحمن السديس عن رفضه واستنكاره لما حدث في الأمس داخل المسجد الحرام من ترديد لعبارات مؤيدة لداعش.

وفي بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين جاء فيه: إن “استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم فلم يرعى فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته.. فلا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد”.

وكانت السلطات السعودية قد كشفت أمس الخميس، عن تفاصيل تجول إرهابي في الحرم المكي وهو يصور مقطع فيديو وبحوزته سلاح أبيض، عملت على توقيفه.

وقالت السلطات السعودية أنه تم القبض على الإرهابي الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يردد شعارات مخالفة من داخل الحرم المكي، بحسب الخلاصة.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن السلطات السعودية المتمثلة بقوة أمن الحرم المكي الشريف، تابعت ورصدت “شخص يحمل سلاح أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الفائت 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام”.

وأعلن المتحدث الإعلامي عن نجاح عمل السلطات السعودية في ضبط الإرهابي المشبوه وتوقيفه، كما اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع المصور الذي يوثق تعامل السلطات السعودية مع الإرهابي الداعشي داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، على خلفية ترديده شعارات خاصة بتنظيم داعش الإرهابي.

فيما دشن العديد من مستخدمي تويتر في السعودية هاشتاغ “داعشي في الحرم المكي” تعليقاً على مقطع الفيديو، والذي أثار الرعب في قلوب غالبيتهم.

وفي سياق آخر، سمحت السلطات السعودية للصحافيين بزيارة موقع شركة أرامكو في جدة غربي المملكة، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على وقوع الهجوم الصاروخي اليمني.

وعرضت السلطات السعودية لقطات لموقع نفطي، وأنابيب ناقلة، وخزانات نفطية تعرض أحدها لأضرار بسيطة، وذلك بالمقارنة مع اللقطات الليلية التي تؤكد تعرض أحد الخزانات لأضرار بالغة، واندلاع نيران في الموقع استمرت لأكثر من ساعة.

كما أن اللقطات لا تتناسب مع تصريح مدير المحطة البترولية في جدة الذي أكد أن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارا بنسبة 10 بالمئة من إجمالي مخزون الوقود في الخزانات.

