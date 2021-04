رضوى الشربيني تبكي على الهواء وتوجه رسالة لمجهول

بعد انهيار الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، رضوى الشربيني على الهواء مباشرة، تصدر اسمها تريند محرك البحث العالمي “غوغل” في مصر، اليوم.

إذ ان الإعلامية رضوى الشربيني دخلت على الهواء في نوبة بكاء، في الحلقة الأولى من برنامجها “هي وبس” بعد انقطاع دام لأكثر من شهر بسبب وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بداية شهر مارس الفائت، بحسب وكالة ستيب.

أفصحت الشربيني، في مقدمة برنامجها عن ألمها لجمهورها قائلة: “كان عندي كابوس لمدة 50 يوم، مش قادرة ومش عاوزه أتكلم عن تفاصيله دلوقتي، أتكلم عليها لما أقدر أتكلم عليها هتكلم عليها”.

وتابعت رضوى الشربيني مقدمتها: “لكن إحنا كان لازم نطلع، لأن عندنا رسالة، والرسالة دي لازم نكملها، كمان كان لازم أطلع عشان أنا هي هي نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقولكم إن مع العسر يسر، وإن مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسه، لكن ربنا موجود”.

وخلال حديث رضوى الشربيني وجهت شكرها إلى كل من وقف بجانبها وساندها في محنتها، ولكن المفاجأة كانت بالنسبة لجمهورها في أنها خصَّت بالذكر شخص واحد بعينه، وجهت له الشكر دون أن تذكر من هو، قالت: “بشكر شخص معين وهو قاعد يتفرج عليّ دلوقتي وقف جنبي أنا بشكره”.

وفي سياق آخر، نفت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني التي تقدم برنامج “هي وبس” على قناة “سي بي سي”​، الشائعات التي تلاحقها حول حياتها الشخصية مؤكدةً أنها غير متزوجة.

وأشارت الشربيني، إلى أنها منذ دخولها مجال الإعلام والإشاعات تلاحقها بشأن حياتها الزوجية، لكنها “لا تتخذ من الرد سبيلاً لمثل هذه المواضيع، و إنما مضطرة للتعليق على ذلك، باعتبار أن الخبر يمس بأشخاص آخرين وهم بمثابة عائلة لها”، على حد تعبيرها.

وأوضحت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني أنها غير مرتبطة، قائلة: “أنا مش مرتبطة ولما هرتبط كل الناس في مصر هتعرف.. مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف..”.

وأضافت: “في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز”.

وتابعت صاحبة برنامج “هي وبس” بقولها: “فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زيي، أنا مش مرتبطة وبربي بناتي وبشوف شغلي ومشاكل الستات واللي بنقدر نحله بنحله، ولما اتجوز هعلن للدنيا كلها”.

