تامر حسني يُعلن وفاة والد زوجته بسمة بوسيل

نشر الفنان المصري تامر حسني صورة تجمعه بوالد زوجته بسمة بوسيل، الذي توفي قبل ساعات، بعد صراع مع مرض القلب وأمراض مزمنة أخرى.

وكتب تامر حسني على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك طالباً من متابعيه الدعاء لوالد زوجته : «توفى اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم على أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم ..اسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمه له ولكل من توفاهم الله ..إنا لله وإنا اليه راجعون».

وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني في وقت سابق عن وفاة والدها، بحسب اليوم السابع.

ونشرت بوسيل عبر إنستغرام رسالة مؤثرة لوالدها معلنة عن وفاته: “راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها … ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا … ان لله وان اليه راجعون”.

وفي سياق آخر، كانت قد صرَّحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل إنها عادت لزوجها الفنان المصري تامر حسني، بعد أن كانت قد أعلنت سابقاً بأنهما يحضران أوراق الطلاق.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها على إنستغرام تعتذر من زوجها تامر حسني قائلة: ” فعلا اتهورت، بس عشان احبك، آسفة”.

وبعد إعلانها السابق عن تحضيرهما لأوراق الطلاق قامت بوسيل بإلغاء متابعتها لزوجها تامر حسني على إنستغرام.

وكان رد الفنان المصري تامر حسني على زوجته بوسيل بأنه ألغى هو أيضاً متابعتها على الإنستغرام.

وبعدها كتب الفنان المصري تامر حسني منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بإنستغرام.

وتضمن منشور تامر حسني حديثًا موجهاً لزوجته بسمة بوسيل مؤكدًا فيه رغبته على إنهاء الخلاف وسوء الفهم الذي حدث منه.

كما أكد تامر على حبه لزوجته ولأولادهما وأنه يسعى للحفاظ على أسرته متماسكة

ومن جانبها أبدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تعاطفها مع الفنان المصري تامر حسني بعد الأنباء التي راجت حول انفصاله عن زوجته.

غردت أحلام عبر تويتر قائلة: “حرام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن واشوفهم لايقين لبعض”.

وأكملت: “وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل”.

وتوجهت أحلام لتامر: “حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة”.

وبعدها هددت أحلام الزوجين ممازحة بأنها ستحضر إلى مصر في حال لم يتم إنهاء الخلاف وحذرتهم من غضبها.

كتبت أحلام: ” حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهم أحراااار”.

The post تامر حسني يُعلن وفاة والد زوجته بسمة بوسيل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ