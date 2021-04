مصر.. انفصال 6 عربات عن القطار على خط الصعيد

بعد مرور سبعة أيام فقط على حادثة قطاري بسوهاج في مصر عادت اليوم حوادث السكك الحديدية إلى الواجهة وعلى نفس خط الصعيد بمحافظة أسيوط.

إذ أن انفصال 6 عربات من قطار وتوقفها على الطريق، كان من الممكن أن يتسبب بكارثة مماثلة لكارثة قطاري سوهاج السابقة، ولكن تدخل المعنيين في مصر حال دون ذلك.

وكان قد صرَّح مصدر أمني بحسب سكاي نيوز عربية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا صباح اليوم الجمعة، عن توقف جزء من قطار دون جرار قبل محطة “منقباد” في أسيوط بمسافة قريبة، وجاء في البلاغ أن هناك مخاوف من اصطدام أي قطار قادم بالعربات المتوقفة من الخلف.

وأوضح المصدر أن السلطات الأمنية تأكدت من صحة البلاغ وتبيَّن أن هناك 6 عربات متوقفة على خط السكة الحديد وتُقل ركاباً؛ وبعد التحري تبين أنها تكملة القطار رقم “82 نوم”، ولكن القطار في ذلك الوقت كان قد وصل للمحطة التالية “محطة الأزهر” بأسيوط دون أن يكتشف انفصال جزء عنه على الطريق.

وسارعت الجهات الأمنية إلى التنسيق بين الحماية المدنية وهيئة السكة الحديد وغرفة عمليات أسيوط، لضبط حركة القطارات على خط الصعيد، وإحضار جرار لجر العربات إلى محطة الأزهر، وإعادة ربطها مع قطار النوم رقم 82.

وتُجري النيابة العامة في مصر تحقيقاتها في الحادثة، لمعرفة أسباب انفصال العربات عن القطار.

وكانت قد أصدرت هيئة السكة الحديدة بيانا عقب حادقة اصطدام قطاري سوهاج، حول تفاصيل الحادثة جاء فيه أنه: “أثناء سير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

وبعد حادثة قطاري سوهاج تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتشكلت لجنة فنية لكشف أسباب وقوع الحادثة.

وبدورها كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

إذ قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، خالد مجاهد، أنه”فور وقوع حادث تصادم القطارين تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة” .

