السودان.. تأجيل محاكمة بكري حسن صالح بسبب كورونا

أفادت مصادر عن تأجيل محاكمة نائب رئيس المخلوع الأسبق، بكري حسن صالح والمدير العام للشرطة السودانية الأسبق، هاشم عثمان الحسين بسبب الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد جراء كورونا.

كما تم تأجيل محاكمة مدير إدارة السجون السابق، أبو عبيدة سليمان لنفس السبب، بحسب “السوداني”.

هذا وقد أبلغ قلضي المحكمة الأطراف بتأجيل الجلسة، في قضية هروب محكوم أجنبي، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التجارة في المخدرات.

يذكر أن المتهمين الثلاثة المذكورين أعلاه تُوجه لهم تهمة تهريب الأجنبي بعد صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وفي سياق آخر، تحدث صديق تاور، عضو مجلس السيادة في السودان، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، واصفاً الوضع الصحي في البلاد بالغير مطمئن بسبب جائحة كورونا.

وأوضح صديق تاور بأنه استند في حديثه هذا على نتائج المسوحات التي أجرتها جهات الاختصاص الصحية، التي أوضحت تزايد معدلات الاصابة بالفيروس، وفقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

فضلاً عن ارتفاع عدد الوفيات اليومية، حيث بلغ عدد الإصابات في ولاية الخرطوم أمس 250 إصابة، وأمس الأول 200 إصابة، ما يشير إلى ارتفاع واضح في معدل الإصابات.

وأرجع تاور ارتفاع الإصابات إلى التراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية في الموجة الثانية لكورونا.

كما دعا إلى ضرورة التحلي بالوعي والاقلاع عن ممارسة السلوكيات الاجتماعية الضارة خلال الآونة الحالية.

موضحاً أن الإجراءات والقوانين لا تحد من الجائحة بقدر ما يحد منها وعي المواطنين.

وأشار تاور إلى أن الأمر المقلق، هو أن الفيروس يصيب أعماراً صغيرة، وهو ما لم يحدث في الموجتين الأولى والثانية على حد قوله.

لافتاً إلى أنه تسلم الجمعة الماضي 250 ألف جرعة من اللقاحات الصينية، داعياً الجميع لتلقي التطعيم ضد كرورنا.

والإثنين الماضي كشفت وزارة الصحه بولاية الجزيرة عن تسجيلها 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت الصحة في الجزيرة عن تسجيلها حالة وفاة واحدة، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد أوضح التقرير الصحي التراكمي لفيروس كورونا في موجتها الثانية في الفترة ما بين 22 أكتوبر، وحتى 27 مارس 2021 عن تسجيل 1234 إصابة، و273 حالة وفاة في الولاية.

ومن جانبه ناشد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، بضرورة أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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