طبقت الحكومة السودانية عن طريق هيئة الجمارك، زيادةً جديدةً على سعر الدولار الجمركي بنسبة زيادة بلغت 40% من السعر السابق.

هذا وقد أصبح سعر الدولار الجمركي 28 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، وفقاً لما أورد “الصيحة”.

فيما يشهد سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية استقراراً مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء.

فقد بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي 383 جنيهاً في تعاملات اليوم وهو نفس سعر تعاملات أمس الخميس.

أما في البنوك السودانية فقد بلغ سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” 380.78330 جنيهاً.

يذكر أن الحكومة السودانية قد زادت سعر الدولار الجمركي في الـ17 من شهر مارس المنصرم من 18 جنيهاً إلى 20 جنيهاً، بنسبى زيادة بلغت 33 في المئة.

ومن جهتها أعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.

وأرجعت شركة “زين -سودان” رفع أسعار خدماتها إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب المتعددة التي وصلت لأكثر من 40%.

وأضافت: “وجاء توحيد سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ليفرض وضعًا ضاغطًا على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية”.

في الأثناء دعا الحزب الشيوعي السوداني، أمس الخميس، إلى إسقاط الحكومة وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد.

واعتبر الحزب في بيان أن “طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية”، حسبما أفادت (الأناضول).

وقال الحزب الشيوعي في السودان : “ليس في مقدرة هذه السلطة أن تحقق حلا عادلا لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط الحكومة وتحالف الهبوط الناعم، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل”.

وطالب الحزب، بـ”إخلاء العاصمة الخرطوم من المليشيات المسلحة“.

وتابع الحزب، أن “الاتفاقيات الثنائية التي أثبتت فشلها في الماضي تؤكد أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تعني حماية النازحين ووقف الحرب وحل المليشيات وجمع السلاح وبسط الأمن، وتقديم الخدمات في اتجاه إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة مختلف القوى وصياغة دستور جديد ديمقراطي”.​​​​​​​

The post السودان.. زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ