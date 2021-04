نسرين طافش : انفصلت عن خطيبي لكنني أحلم بالأمومة

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش خلال حوار إذاعي، فسخ خطوبتها رسمياً، لافتة إلى أن الشخص الذي ارتبطت به محترم لكن لم يكن هناك توافق بينهما.

وقالت طافش، خلال لقاء مع مع الإعلامية المصرية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة وقناة “نجوم إف إم”، إن “خطبتها لم تكتمل لأنه لم يكن هناك توافق روحي وفكري مثلما كانت تتخيل وتتوقع في البداية” الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار الانفصال.

وأشارت طافش، إلى أن “الشخص الذي ارتبطت به هو إنسان محترم، لكن لابد أن يكون هناك التقاء روحي وفكري وكيميا بينهما” بحسب قولها.

وعن الأمومة، أكّدت الفنانة نسرين طافش أنها تحلم بأن تصبح أمّاً.

وكانت قد أعلنت نسرين طافش في نوفمبر عام 2020، عن خطوبتها موضحة أن خطيبها ليس من الوسط الفني كما يشاع وليس من أهل الخليج كما يظن بعض الناس.

وقالت الممثلة نسرين طافش في تغريدة لها على “تويتر”، إن موعد العرس سيكون قريباً، لتختفي بعد ذلك تصريحاتها عن الموضوع، إلى أن أكّدت من جديد فسخ خطوبتها رسمياً.

وفي سياق آخر، تصدرت النجمة نسرين طافش محرك البحث جوجل، في 7 مارس الماضي، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تتدرب على رقصة “السالسا”، علقت فيه: “ارقص لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية وترك بقية العالم يختفي”.

واثار فيديو طافش وهي ترقص السالسا مع مدرب ضجة واسعة، فوصفها البعض بالجريئة، وان اختبارها لهذا النوع من الرقصات ماهو الا لاثارة الجدل وللفت الأنظار.

على الصعيد الفني، تصور طافش في الوقت الحالي، مشاهدها في مسلسل المداح الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

حيث تشارك الفنانة نسرين طافش الفنان المصري حمادة هلال المسلسل الجديد المداح الذي يجسد دور الشاب الريفي الفقير، ومتزوج من نسرين طافش كما يدخل في مشكلات عديدة تمضي عليها أحداث المسلسل في إطار درامي واجتماعي.

ويجمع مسلسل المداح عدداً من النجوم رفقة حمادة هلال والنجمة نسرين طافش أمثال أحمد بدير وخالد سرحان ومحمد عز ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وآخرين.

والمسلسل من تأليف الثلاثي أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

