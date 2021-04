إثيوبيا تُعلن عن جاهزيتها للملء الثاني لـ”سد النهضة”

أعلنت رئيسة إثيوبيا، سهلورق زودي، اليوم الجمعة، عن أن بلادها تستعد للملء الثاني لسد النهضة.

وأوضحت رئيسة إثيوبيا أن سد النهضة يعتبر المشروع المهم للتغلب على الفقر، بحسب ما أورد “سكاي نيوز”.

يأتي ذلك بالرغم من عدم التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب “مصر والسودان”.

كما اعتبرت سهلورق زودي في كلمة ألقتها بمناسبة الذكرى العاشرة لمشروع سد النهضة، أنه “المشروع المهم الذي سيحول حياة المواطنين” في إثيوبيا، على حد تعبيرها.

يذكر أن هذه التصريحات تتزامن مع الدعوة المقدمة من قبل الاتحاد الإفريقي، إلى وزراء خارجية الدول الثلاث “مصر، إثيوبيا، والسودان”، لاجتماع يعقد في الكنغو لبحث الأزمة.

الجدير بالذكر أن استئناف الاجتماعات الخاصة بسد النهضة ستبدأ على مستوى اللجان الفرعية، السبت، على أن تبدأ الاجتماعات الوزارية، الأحد، على مستوى وزراء الخارجية.

في سياق متصل، أعلن السودان اليوم الجمعة، عن تمسكه بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة التي يجريها مع مصر وإثيوبيا والتي تبدأ غداً السبت.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية، إلى أن محادثات الكونغو يوم غد بخصوص سد النهضة تهدف لتحديد منهجية التفاوض، بحسب مبتدأ.

وكانت قد صرَّحت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، عن توجه الوفد السوداني غدا السبت، للعاصمة الكنغولية كينشاسا، وقالت أنه سيضم وزيرة الخارجية مريم الصادق، ووزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

والهدف من مشاركة وفد السودان في هذه الجولة من المباحثات هو تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذى رافق المفاوضات السابقة.

كما يتمسك الوفد بمقترح السودان القاضي بالاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم كلا من الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح جميع الاطراف.

وفي المقابل سلَّمت هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية إقليم بني شنقول جموز، الأربعاء، المخطط الخاص بمشروع إزالة الغابات بمساحة تُقدر بـ 4854 هكتار، وذلك بهدف إزالتها للبدء في مرحلة الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.

